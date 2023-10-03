(MENAFN
- Al-Anbaa) على قولــة عادل إمام في شاهد ماشفش حاجة «أنا ناقصــك يا خويا» صدمني وجود عـدة منشورات على صفحة الانستغرام لإحدى المدارس وكل منشور يحدد وبتعميم رسمي من التوجيه العام لتلك المادة عن إلغاء أجزاء من المنهج الدراسي لتلك المادة ويذكرها محددة بالصفحة، مثلا من الصفحة 25 الى 37 ثم يضيف من الصفحة 61 الى الصفحة 87 وهكذا نفس الشيء لتقريبا 4 أو 5 مواد.
أول رد فعل طرأ على بالي هو الجملة المشهورة لملك المسرح العربي المرحوم يوسف وهبي وهي «يا للهول».
أنا ناشط في موضوع الحقيبة المدرسية منذ سنوات وقد رفعت قضية على وزارة التربية قبل 6 سنوات وكانت المذكرة قوية جدا وتطلب استدعاء ادارة الخبراء للخروج الى مدرسة ولدي والكشف على أوزان الحقيبة المدرسية لتوثيق ضررها على العمود الفقري للطفل.
لكن خسرتها بسبب غياب التمثيل القانوني الصحيح وأخذت حكما غيابيا.
وكذلك قمت بعمل فيديو توعوي وصلت مشاهداته لنصف مليون مشاهدة وانتشر في جميع ارجاء الوطن العربي أشرح فيه تقسيم الكتاب المدرسي لأربعة اقسام مع تغليفه لتخفيض وزن الحقيبة إلى الربع.
لهذا كان غضبي الشديد حين شاهدت تلك التعميمات التي تعني باختصار اطفالنا يحملون حقيبة مدرسية ثلث المنهج فيها ملغى وغيرمطلوب. بس رايح جاي فيه على الفاضي.
لهذا أقترح على معالي وزير التربية د.عادل المانع التكرم بالنظر بهذه الإجراءات:
1 - السـماح للأهالي بتقسيم كتب أطفالهم.
2 - الســـماح للطـلبة بإبقاء بعض الكــــتب بالمدرسة والاســتعانة بمـــوقع الــوزارة لمطالعة محـــتوى الكتاب في البيت.
3 - تكليف التواجيه العامة لكل المواد بتخفيض حجم الكتاب المدرسي للأعوام القادمة.
ghunaimalzu3by@
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