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الحقيبة المدرسية

10/3/2023 2:57:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) على قولــة عادل إمام في شاهد ماشفش حاجة «أنا ناقصــك يا خويا» صدمني وجود عـدة منشورات على صفحة الانستغرام لإحدى المدارس وكل منشور يحدد وبتعميم رسمي من التوجيه العام لتلك المادة عن إلغاء أجزاء من المنهج الدراسي لتلك المادة ويذكرها محددة بالصفحة، مثلا من الصفحة 25 الى 37 ثم يضيف من الصفحة 61 الى الصفحة 87 وهكذا نفس الشيء لتقريبا 4 أو 5 مواد.
أول رد فعل طرأ على بالي هو الجملة المشهورة لملك المسرح العربي المرحوم يوسف وهبي وهي «يا للهول».
أنا ناشط في موضوع الحقيبة المدرسية منذ سنوات وقد رفعت قضية على وزارة التربية قبل 6 سنوات وكانت المذكرة قوية جدا وتطلب استدعاء ادارة الخبراء للخروج الى مدرسة ولدي والكشف على أوزان الحقيبة المدرسية لتوثيق ضررها على العمود الفقري للطفل.
لكن خسرتها بسبب غياب التمثيل القانوني الصحيح وأخذت حكما غيابيا.
وكذلك قمت بعمل فيديو توعوي وصلت مشاهداته لنصف مليون مشاهدة وانتشر في جميع ارجاء الوطن العربي أشرح فيه تقسيم الكتاب المدرسي لأربعة اقسام مع تغليفه لتخفيض وزن الحقيبة إلى الربع.
لهذا كان غضبي الشديد حين شاهدت تلك التعميمات التي تعني باختصار اطفالنا يحملون حقيبة مدرسية ثلث المنهج فيها ملغى وغيرمطلوب. بس رايح جاي فيه على الفاضي.
لهذا أقترح على معالي وزير التربية د.عادل المانع التكرم بالنظر بهذه الإجراءات:
1 - السـماح للأهالي بتقسيم كتب أطفالهم.
2 - الســـماح للطـلبة بإبقاء بعض الكــــتب بالمدرسة والاســتعانة بمـــوقع الــوزارة لمطالعة محـــتوى الكتاب في البيت.
3 - تكليف التواجيه العامة لكل المواد بتخفيض حجم الكتاب المدرسي للأعوام القادمة.


ghunaimalzu3by@

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