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صنائع المعروف

10/3/2023 2:57:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الصنائع جمع صنيعة، وهي كل ما عمل من خير أو إحسان أو بر يراد به وجه الله تعالى. والمعروف أيضا هو كل عمل طيب يميل إليه القلب من أعمال صالحة، ومن اجمل الكلمات قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه (صنائع المعروف تقي مصارع السوء) وهذا كلام رائع، يصدقه النقل والعقل، فقد بين لنا المولى عز وجل عاقبة فعل الخير في قصة النبي يونس عليه السلام حيث قال (ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون - الصافات: 144) فقد أنجاه الله من الهلاك بفعله الخير، وكذلك قول السيدة خديجة رضي الله عنها لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم: «كلا والله لايخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحم وتحمل الكَلّ، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الدهر» فكان الأمر كما قالت، فمحاسن الأفعال تدل على حسن العواقب، وكرم البداية يدل على جلال النهاية، وما من شك أن صنائع المعروف ذخر للمرء في دنياه وآخرته، فما تقدمه لنفسك من خير أكان كثيرا أو قليلا تجده أمامك أضعافا مضاعفة، يقول الله تعالى (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم -البقرة: 261) وقد قال الحطيئة الشاعر في ذلك:
من يفعل الخير لايعدم جوازيه
لايذهب العرف بين الله والناس
إن صنائع المعروف تقي المرء من الآفات والهلكات، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة صغر أم كبر، وقد أمرنا ديننا الإسلام بالبر وفعل الخير مثلما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، والبركات بالمسارعة في الخيرات، واليوم بفضل الله ننعم بالخير الوفير والنعم الكثيرة، والعمل الصالح في متناول اليد، وقد سبقنا أناس لهم في هذا المضمار باع طويل، فلنقتد بهم ونسير على هديهم ونقدم ما نستطيع تقديمه، ودمتم سالمين.

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