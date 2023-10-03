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المعلم البديل

10/3/2023 2:57:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعتقد الكثير من الآباء أن التعامل الحازم مع أي فشل للأبناء يساعدهم على النجاح، والواقع أن هذا التعامل يجعل الأطفال أكثر حذرا وقلقا من محاولة التجريب وتصحيح الأخطاء، حيث تؤكد الدراسات العلمية أن الأطفال الأكثر نجاحا هم الذين يتعرضون لتجارب فاشلة ويستفيدون من هذه التجارب.
إن رفض إعطاء الأطفال فرصة للفشل يولد لديهم تصورا كماليا للنجاح بشكل غير واقعي، ويحرم الأبناء من الاستفادة من أهم نظرية في التعلم وهي نظرية المحاولة والخطأ لإدوارد ثورنديك، والتربية التي لا تعطي فرصة للفشل ولا تساعد الأبناء على تقبل هذا الفشل وتعمل على توبيخهم وتقريعهم، تتحول إلى عامل من عوامل الإحباط وتكريس الإحساس بالعجز، وتمنع الأبناء من الاستفادة من الفشل وتحويله إلى حافز على النجاح، فالخوف من الفشل هو أخطر عائق يحول دون تحقيق الأهداف والطموحات.
وقد توالت الدراسات الحديثة التي تؤكد أهمية الاستفادة من تجارب الفشل، ومن هذه الدراسات دراسة أجراها باحثون بجامعة مينسوتا توصلت إلى أن تقبل الأطفال للفشل ومحاولتهم التعلم منه تجعلهم أكثر مرونة وقدرة على التغلب على الإحباط، وتوصلت دراسة أجراها باحثون في جامعة شيكاغو إلى أن أفضل طرق التعلم وتنمية الذات هي الاستفادة من تجارب الفشل.
ويتخوف بعض الآباء من تأدية التسامح مع الفشل إلى تأقلم الأبناء مع الفشل وتنامي ظاهرة اللامبالاة، وهذا التخوف لا مبرر له لأن التربية على إعطاء فرصة للفشل تقوم على التوضيح للمتعلم أن التعلم يكتسب من خلال ارتكاب الأخطاء ثم العمل بجدية للاستفادة من دروس الأخطاء.


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