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الدولار الأميركي يواصل هيمنته على الاحتياطيات العالمية في الربع الثاني!

10/3/2023 2:57:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظ الدولار الأميركي على حصته في الاحتياطيات لدى البنوك المركزية عند 58% في الربع الثاني من عام 2023، مسجلا نفس المستويات للعام السابق.
وأظهر المسح الذي أجراه صندوق النقد الدولي عن تكوين احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية (COFER) واطلعت «العربية.نت» على نسخة منه، أن حصة الاحتياطيات العالمية بالدولار الأميركي زادت بنسبة 0.8% إلى 6.576 تريليون دولار في الربع الثاني، مقابل 6.571 تريليونات دولار في الربع الأول من 2023.
في المقابل، انخفضت حصة الدولار الأميركي بنسبة 1% في الربع الثاني على أساس سنوي، قياسا على 6.645 تريليونات دولار في الربع المماثل من العام السابق.
ويواجه الدولار الأميركي منافسة شرسة من العملات الأخرى التي تستخدمها البنوك المركزية في إجراء المعاملات الدولية، وسعت العديد من الدول الكبرى والتكتلات الاقتصادية إلى التخلي عن الاعتماد على الدولار وتفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية.
وفي تصريحات سابقة، قال جيم أونيل الاقتصادي السابق في بنك غولدمان ساكس إن «الدولار يلعب دورا مهيمنا بقدر أكبر مما ينبغي في القطاع المالي العالمي».
بينما يرى كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي روبن بروكس، أن «العديد من المستثمرين لايزالون يعتبرونه (الدولار) الخيار الأقل قبحا في عالم قبيح للغاية».
والاحتياطيات العالمية، التي يتم الإبلاغ عنها بالدولار الأميركي، هي أصول البنك المركزي المحتفظ بها بعملات مختلفة تستخدم جزئيا لدعم التزاماتها. تستخدم البنوك المركزية في بعض الأحيان الاحتياطيات للمساعدة في دعم عملاتها.
وأظهر مسح صندوق النقد الدولي، ارتفاع حصة اليورو بشكل طفيف إلى 19.9% في الربع الثاني، من 19.8% في الأشهر الربع الأول من العام.
وارتفعت المطالبات باليورو بنسبة 1% إلى 2.23 تريليون دولار في الربع الثاني، فيما صعدت بنسبة 2% الربع المماثل من العام السابق.
العملة الصينية
وتراجعت حصة اليوان الصيني من احتياطيات العملة إلى 2.4% في الربع الثاني، من حوالي 2.6% في الربع الأول، في حين سجلت 2.8% في الفترة المماثلة من العام السابق.
ومن حيث القيمة، انخفضت حيازات البنوك المركزية من اليوان بنحو 5% إلى 274.10 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة مع 288.31 مليار دولار في الربع الأول من العام.
وبدأ صندوق النقد الدولي بتتبع حصة اليوان منذ عام 2017.
الين الياباني
واستقرت حصة الين الياباني عند 5.4% في الربع الأخير من نحو 5.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023. وبالقيمة الدولارية، انخفضت احتياطيات الين 1.2% إلى 602.86 مليار دولار.
وأظهرت بيانات المسح أن إجمالي الاحتياطيات العالمية زادت إلى 12.055 تريليون دولار في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 11.981 تريليون دولار في الربع المماثل من 2023.
ويمكن أن يكون لتذبذبات أسعار الصرف تأثير كبير على تكوين عملات محافظ الاحتياطيات لدى البنوك المركزية.
ويمكن أن تؤثر التغيرات في القيم النسبية لمختلف الأوراق المالية الحكومية، وإن كان هذا الأثر يميل إلى أن يكون أقل حجما لأن عائدات السندات بالعملات الرئيسية عادة ما تتحرك معا. وفي فترات ضعف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية، ينخفض نصيب الدولار الأميركي عموما من الاحتياطيات العالمية نظرا لزيادة القيمة الدولارية للاحتياطيات المقومة بعملات أخرى (والعكس صحيح في فترات قوة الدولار الأميركي).
بدوره، يمكن أن تتأثر أسعار صرف الدولار الأميركي بعدة عوامل، منها تباعد المسارات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، والفروق في السياسات النقدية وسياسات المالية العامة، وكذلك مبيعات ومشتريات البنوك المركزية من النقد الأجنبي.
ورغم التحولات الهيكلية الكبرى في النظام النقدي الدولي على مدار الستة عقود الماضية، فلايزال الدولار الأميركي هو العملة المهيمنة للاحتياطيات الدولية، وأي تغييرات في وضع الدولار الأميركي من المرجح أن تظهر على المدى الطويل.

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