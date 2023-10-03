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آبل تعترف بمشكلة هاتفها الجديد وهذا موعد إصلاحه!

10/3/2023 2:57:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت شركة آبل إن الادعاءات الأخيرة بأن أجهزة آيفون الجديدة ترتفع حرارتها لدرجة عدم تحمل لمسها ترجع إلى أخطاء برمجية ومشاكل داخل بعض التطبيقات، وان الإصلاحات ستأتي قريبا.
وأضافت في بيان أن الجهاز الجديد الذي تم إطلاقه قبل أسبوع يمكن أن يصبح أبرد في الأيام القليلة الأولى، حيث يعمل الجهاز وقتا إضافيا للإعداد واستعادة بيانات المستخدم، وذلك بسبب خلل في أحدث نظام iOS 17، وبسبب بعض تطبيقات الطرف الثالث التي تزيد من تحميل النظام. يأتي ذلك، بعدما نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، شكاوى بعض العملاء من ارتفاع درجة حرارة الهاتف لدرجة توقفه وإعادة تشغيله مرة أخرى.
وأكدت آبل في البيان: «قد تصبح الأجهزة أقل سخونة خلال الأيام القليلة الأولى بعد إعداد الجهاز أو استعادة البيانات بسبب زيادة النشاط في الخلفية». «لقد وجدنا أيضا خطأ في نظام التشغيل iOS 17 يؤثر على بعض المستخدمين وستتم معالجته في تحديث البرنامج».
كما تعمل «آبل» مع المطورين وراء التطبيقات التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز آيفون وأن الإصلاحات في طور الإصدار، وفقا لما ذكرته في رد على أسئلة «بلومبيرغ». وقال متحدث باسم إنستغرام من شركة «ميتا بلاتفورمز»، وتطبيق «أوبر»، ولعبة «Asphalt 9»، أن تطبيقاتهم تسببت في ارتفاع درجة حرارة الجهاز عن المعتاد. وقالت شركة آبل إن «إنستغرام» خفف بالفعل المشكلة من خلال تطبيقه.
ويتضمن أحدث جهاز متطور إطارا من التيتانيوم، وهو الأول من نوعه لجهاز آيفون، بالإضافة إلى شريحة A17 Pro مع مكون رسومات محسن لتحسين الألعاب. وقال بعض الباحثين إن هذه التغييرات في الأجهزة ربما ساهمت في حدوث المشكلة.
لكن آبل نفت أن تكون المشكلة مرتبطة بالأجزاء الصلبة أو عتاد هاتف «آيفون 15 Pro برو» قائلة إن التصميم الجديد يؤدي إلى تحسين تبديد الحرارة مقارنة بالأجهزة السابقة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. وقالت أيضا إن إصلاح البرنامج القادم لن يتضمن إبطاء معالج أحدث إصدارات آيفون.
وقالت آبل أيضا إن المشكلة لا تتعلق بالسلامة ولن تؤثر على أداء آيفون على المدى الطويل. وأضافت أن شحن USB-C، وهو المعيار الجديد المتضمن في أحدث الطرز، ليس سببا للمشكلة. ومع ذلك، قالت إن استخدام محول شحن كبير - تلك التي توفر سرعات تزيد على 20 واط - قد يتسبب في شعور أجهزة آيفون بسخونة مؤقتة أكثر من المعتاد.
اشتكى مئات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي ودعم شركة آبل من أن هاتفي آيفون 15 Pro وآيفون 15 Pro Max الجديدين يشهدان ارتفاع الحرارة بشكل غير طبيعي عند اللمس، حتى إن بعض المستخدمين نشروا صورا لقراءة مقياس الحرارة لجهاز آيفون الخاص بهم، والتي تظهر نتائج تزيد على 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية).
ولم تذكر شركة آبل متى سيكون تحديث برنامج iOS 17 متاحا أو الإصدار الذي سيحمله. أصدرت الشركة الأسبوع الماضي الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.1 لمطوري التطبيقات. ومن المقرر أن يتم إصداره في وقت لاحق من شهر أكتوبر.

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