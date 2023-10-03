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الخليج 10 فائزين في الدانة الشهري

10/3/2023 2:57:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بجائزة نقدية بقيمة 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر سبتمبر الماضي، وهم:
عمرو محمد الزغبي، شهربان عبدالعزيز صادق، فضيله مبارك العبدان، عمر إبراهيم عمر عبدالله، أحمد عزيز حسني (قاصر)، مريم محمد أحمد الكندري، رسماري دل رودريغز، أماني رمضان علي موسى، شيخه حمد الجاري، زينب جابر عباس حسن علي.
يذكر أن 30 نوفمبر المقبل الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار، والذي يقام في تاريخ 18 يناير 2024 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ، علما أن بنك الخليج رفع قيمة الجائزة مؤخرا من 1.5 إلى مليوني دينار، في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.
ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليوني دينار.
ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.
ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.

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