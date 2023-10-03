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كامكو إنفست تراجعات مؤشر السوق العام لبورصة الكويت الأكبر خليجيا بخسائر 5 6%

10/3/2023 2:57:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير كامكو إنفست ان أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2023 متأثرة بتراجع أسواق الأسهم العالمية، ويعزى هذا التراجع العالمي إلى مخاوف المستثمرين من استمرار ارتفاع سعر الفائدة لفترة أطول وذلك في ظل ترسخ التضخم وقوة الاقتصاد بما لا يسمح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة.
وذكر التقرير ان بورصة الكويت أنهت تداولات شهر سبتمبر 2023 على تراجع شهري بنسبة 1.7% مغلقة عند 7.886.7 نقطة، على خلفية الخسائر المتواصلة التي منيت بها على مدار الشهر. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي هذا الشهر بلغت نسبتها 1.3% و0.4%، على التوالي. وأثر الانخفاض الشهري على أداء السوق منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، حيث أصبح مؤشر السوق العام أكبر المؤشرات المتراجعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي، بخسائر بلغت نسبتها 5.6%. كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 7.3% منذ بداية العام، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.2%.

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