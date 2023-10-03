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المركز نقص إمدادات النفط يرفع سعر خام برنت إلى 95 دولارا حتى نهاية العام

10/3/2023 2:57:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر سبتمبر 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعا خلال الشهر، بانخفاض بلغت نسبته 1.6%. وقد سجلت جميع القطاعات تراجعا في نهاية سبتمبر. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، حقق القطاع المصرفي أقل الخسائر بنسبة تراجع بلغت 1.1%، وتراجع سهم بنك الكويت الوطني وسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.5% و1.6% على التوالي خلال الشهر. وكان سهم مجموعة أرزان المالية وسهم بنك الخليج الرابح الأكبر بين أسهم السوق الأول، بارتفاع نسبته 13.1% و4.4% على التوالي. وانخفض سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة وسهم طيران الجزيرة بنسبة 11.9% و11.7% على التوالي خلال الشهر. وأشار تقرير «المركز» الى أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بلغ 3.82% على أساس سنوي في أغسطس، أي أعلى من النسبة التي سجلها في شهر يوليو والتي بلغت 3.75% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع في مكون الأغذية والمشروبات. وتراجع سوق الائتمان خلال أغسطس للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.3% على أساس شهري، نتيجة لانخفاض بنسبة 1% على أساس شهري في عمليات الإقراض للشركات. وتراجعت مبيعات العقارات في الكويت بنسبة 20% على أساس سنوي في أغسطس، حيث وصل إجمالي المبيعات إلى 293 مليون دينار، وذلك بسبب العوامل الموسمية وانخفاض الطلب على خلفية التقييمات السكنية المرتفعة وصعوبة الظروف المالية.
وتناول تقرير «المركز» أداء أسواق المنطقة، حيث كان أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر متفاوتا، في ظل توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بشأن أسعار الفائدة خلال العام 2024. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 2.5%. وتراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية، رغم ارتفاع أسعار النفط، عدا سوقي دبي وقطر. وانخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 3.8% خلال سبتمبر، نتيجة لتأثير قرار خفض إنتاج المملكة من النفط على الاقتصاد. وقد رجح صندوق النقد الدولي أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإجمالي للمملكة العربية السعودية أقل من التوقعات الحالية البالغة 1.9% لعام 2023 بسبب خفض إنتاج النفط ولكنه سيظل إيجابيا.
وتناول تقرير «المركز» ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في دبي بنسبة 1% على أساس سنوي في يوليو 2023 مقارنة بارتفاع 2.05% على أساس سنوي في الشهر السابق، وهي أبطأ وتيرة نمو على مدى 17 شهرا متتاليا.
وفيما يتعلق بسوق النفط، ذكر تقرير «المركز» الشهري أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 9.7% خلال الشهر إلى 95.3 دولارا للبرميل، لتسجل مكاسب شهرية بلغت 10.9% برغم تأثير تباطؤ تعافي الاقتصاد الصيني السلبي في حجم الطلب العالمي على النفط. وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعوما بتراجع العرض وتراجع مخزون النفط الخام الأميركي. ومددت السعودية وروسيا العمل بسياسة خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا و300 ألف برميل يوميا على التوالي حتى نهاية العام. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام بسبب نقص إمدادات النفط. وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 4.7% في أغسطس إلى 1.848.3 دولار للأونصة بسبب قوة الدولار الأميركي الذي سجل مستويات قياسية في سبتمبر بعد تشدد الاحتياطي الفيدرالي في سياسة أسعار الفائدة وتوقعات رفعها مرة أخرى قبل نهاية العام.

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