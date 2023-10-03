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كي بي إم جي تطلق أكاديمية متخصصة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

10/3/2023 2:57:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة كي بي إم جي الأكاديمية المتخصصة في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة التابعة لشركة كي بي إم جي KPMG ESG بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وبعض الجامعات والمؤسسات الرائدة في العالم وتستفيد الأكاديمية التي تتسم بقابليتها للتطوير من منصة كي بي إم جي المتخصصة في المساعدة على التعلم وإجراء التحليلات KPMG Learning Enablement and Analytics Platform، وهي منصة محددة المواصفات مسبقا تم تمكينها بواسطة برنامج مايكروسوفت Microsoft 365 ومايكروسوفت Azure وبرنامج Teams وبرنامج مايكروسوفت فيفا ليرننج Microsoft Viva Learning والتي تساعد على تقديم خدمة التعلم مباشرة من خلال تدفق العمل، ويمكن تقديم المنصة كأداة تعليمية افتراضية مستقلة أو يمكن دمجها في منصات التعلم الداخلية الخاصة بالعملاء، مما يساعد المؤسسات على دعم مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال تقديم التعلم التأسيسي والمتقدم حول مجموعة واسعة من الموضوعات والتخصصات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وقد قال ماجد مكي، شريك ورئيس استشارات التكنولوجيا في شركة كي بي إم جي بالكويت: يأتي التعاون بين شركة كي بي إم جي ومايكروسوفت في وقت مثالي يسعى فيه رواد الأعمال إلى تعزيز معرفتهم بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة والمشهد التنظيمي المتغير بغرض اتخاذ قرارات محصنة في المستقبل، ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا من شركة مايكروسوفت والنظام البيئي المعرفي من شركة كي بي إم جي، فإننا نعتزم جمع كافة المعلومات والأفكار ذات الصلة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في منصة واحدة.
وأضاف علي عباس، المدير التنفيذي ورئيس استشارات المخاطر: توفر أكاديمية KPMG ESG المدعومة بسحابة مايكروسوفت، المعرفة والأدوات التي يحتاج اليها رؤساء الشركات وفرقهم لبناء أعمال أكثر استدامة ومعالجة قضايا تغير المناخ الحالية والمستقبلية ودعمهم خلال مسيرة تحول المشهد البيئي والاجتماعي والحوكمة من مرحلة الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ.

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