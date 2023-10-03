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معرض عالم السيارات اختتم فعالياته أمس والإقبال فاق التوقعات بـ 200 ألف زائر

10/3/2023 2:57:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم معرض عالم السيارات فعالياته أمس، والذي كانت قد نظمته شركتا «زون» و«سبيس» لتنظيم المعارض والمؤتمرات على أرض معرض الكويت الدولي بمنطقة مشرف في قاعات 5 و6 و7، وشهدت النسخة الجديدة من المعرض مشاركة لافتة من قبل وكالات السيارات البنوك وشركات التمويل والتأمين وغيرها، بالإضافة إلى إقبال ملحوظ من الجمهور.
الرئيس التنفيذي لشركة زون عبدالرحمن ساجر قال في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الإقبال الجماهيري على معرض عالم السيارات قد تخطى كل التوقعات بعدد زوار بلغ أكثر من 200 ألف زائر خلال الايام الستة من فعاليات المعرض.
وأضاف: المعرض الذي عاد بعد انقطاع دام 13 عاما قدم للجمهور والعملاء الباحثين عن السيارات تجربة مميزة وفريدة عبر إتاحة مجموعة غنية من الطرازات بمواصفات متنوعة تلبي تطلعات كل شرائح العملاء، إلى جانب توفير الخدمات الأخرى التي يحتاجونها لاقتناء السيارة تحت سقف واحد.
ولفت ساجر إلى أن الدورة القادمة للمعرض المقرر تنظيمها العام المقبل من المتوقع أن تشهد مشاركة مزيد من العلامات التجارية والبنوك والشركات، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققته نسخة هذا العام، حيث نهدف لتوسعة المساحة التنظيمية للمعرض لتضم خمس قاعات عرض بدلا من ثلاث.
من جانبه، قال مدير شركة سبيس لتنظيم المعرض والمؤتمرات طه بيصار: يختتم معرض عالم السيارات فعالياته بعد 6 أيام من التشويق والمرح لكل فئات الجمهور، من خلال تقديمه لمجموعة متميزة من أحدث الموديلات من وكالات السيارات الرائدة في الكويت، وإتاحة الفرصة للزوار لتجربة التقنيات والتصاميم المتطورة التي تحدد صناعة السيارات.
وأضاف: فعاليات معرض عالم السيارات لم تقتصر فقط على السيارات فقط، حيث سجلت العائلات حضورا لافتا، حيث وفر المعرض أيضا مجموعة من الأنشطة المثيرة المصممة لكل الفئات العمرية، بدءا من العروض التفاعلية وأجهزة المحاكاة وحتى ورش العمل والمسابقات الجذابة، كما ان المعرض لم يغفل الجانب الترفيهي وخصوصا للأطفال من أجل توفير تجربة غير مسبوقة للعملاء، إذ وفر العديد من علامات المطاعم لتقدم خدماتها للزوار، إلى جانب مشاركة «كيدزانيا» للترفيه عن الأطفال، ناهيك عن توفير السيارات الكلاسيكية التي تجذب الكثير من محبيها.
ولفت بيصار إلى ان توقيت تنظيم المعرض كان مناسبا مع موسم بدء الدراسة ليوفر للعملاء من الأهالي والطلبة خيارات الشراء مع عودة المدارس والجامعات.
جدير بالذكر، ان معرض عالم السيارات قدم خدمات متكاملة للعملاء، فقد تم توفير خيارات تمويل الشراء عبر مشاركة مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات التمويل من البنوك والشركات، إذ يشارك في المعرض 5 بنوك محلية، كما وفر أيضا خيارات التأمين بأنواعها للعملاء من خلال مشاركة 3 شركات تأمين متخصصة.
كما راعى المعرض أيضا احتياجات العملاء ممن يرغبون في إضافات جديدة لسياراتهم مثل الحماية والاكسسوارات وغيرها، وهو ما وفره من خلال مشاركة نحو 18 شركة مختصة بخدمات السيارات.

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