Tuesday, 03 October 2023 10:59 GMT

وربة يطرح أول نظام تفاعلي للفتاوى الشرعية

10/3/2023 2:57:39 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن طرح أول نظام تفاعلي للفتاوى الشرعية يسهل على المتصفح الوصول إلى الحكم الشرعي للمنتجات والأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية وأنشطة وخدمات البنك بطريقة مبتكرة سهلة وميسرة.
وأوضح المدير التنفيذي للإدارة الشرعية في بنك وربة د.عيسى القصار أنه قد تم تحويل كتاب الفتاوى من نسخة مطبوعة إلى نسخة تفاعلية تسهل الوصول إلى المعلومة ونسخها من مرجعها في كتاب الفتاوى الشرعية، مضيفا أن النظام يوفر نسخة افتراضية لكتاب الفتاوى ويمكن البحث عن الفتوى من خلال كتابة أي كلمة تحتوي عليها الفتوى أو العنوان أو السؤال أو الاجابة مع توثيق المحتوى برقم المحضر.
وذكر القصار أن المتصفح يستطيع الدخول إليها من خلال تطبيق بنك وربة ولا يشترط أن يكون من عملاء بنك وربة، موضحا أنه بمجرد فتح التطبيق والدخول إلى صفحة الخدمات ستظهر أيقونة «الفتاوى الشرعية» وفيها العديد من الخدمات التالية:
٭ الوصول إلى النسخة النهائية بصيغة PDF.
٭ الفتاوى مرتبة على أبواب بحيث يسهل التصفح والاطلاع.
٭ البحث عن الفتوى في أي باب من أبواب الكتاب.
٭ يمكن نسخ الفتوى ومشاركتها من خلال الضغط على زر المشاركة.
وأشار القصار إلى أن طرح النظام يأتي انطلاقا من المسؤولية الشرعية في نقل الفتاوى والمراجع الفقهية التي يستند إليها البنك في طرح منتجاته وخدماته لعملاء البنك ولزيادة الثقافة الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية.
وأفاد القصار بأن القطاع الشرعي في البنوك الإسلامية بجميع تخصصاته، لم يعد مجرد أداة لرقابة أعمال المؤسسة، بل أضحى مساهما رئيسا في كل المنتجات والخدمات التي تقدمها، وجميع الأنشطة التي تقوم بها، والعمل المستمر على تطويرها بما يتوافق مع أحكام الشريعة السمحة. واختتم القصار «بأنه ومع التطورات المتلاحقة في عالم الخدمات المصرفية، خصوصا ما يتعلق بتطور التقنيات والانتشار المذهل للخدمات الرقمية.

MENAFN03102023000130011022ID1107177643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث