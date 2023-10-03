مشاركة مميزة لـالأهلي في معرض عالم السيارات

معرفي: المعرض أتاح فرصة استثنائية للتواصل مع عملائنا وتلبية احتياجاتهم المصرفية

أعلن البنك الأهلي الكويتي مشاركته في معرض عالم السيارات Auto World Show، والذي أقيم خلال الفترة من 26 سبتمبر 2023 حتى 1 أكتوبر 2023 في أرض المعارض مشرف، متيحا الفرصة للزوار والجمهور لاستكشاف المزايا والعروض المتنوعة التي يقدمها البنك، والتي تواكب شغفهم الكبير بالسيارات.واجتمع عشاق السيارات من جميع أنحاء الكويت للتعرف على أحدث التطورات في قطاع السيارات واستعراض الموديلات الحديثة في السوق المحلي، ونالوا الفرصة للتعرف على العروض الخاصة التي يقدمها البنك الأهلي الكويتي في هذا الإطار.وبهذه المناسبة، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، قائلة: لقد شهد السوق الكويتي طفرة كبيرة في الطلب على السيارات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وقد شاركنا في المعرض الذي يجذب عشاق القيادة من جميع فئات المجتمع، مما سمح لنا بالاطلاع على أحدث التطورات في القطاع وإتاحة فرصة استثنائية لنا للتواصل مع عملائنا وتلبية احتياجاتهم المالية بأفضل طريقة ممكنة.وأشارت إلى أن فريق البنك الأهلي الكويتي كان حاضرا خلال المعرض للرد على استفسارات الزوار واستعراض أحدث خدمات وحلول البنك المصرفية، مما يضمن بقاء العملاء على اطلاع دائم على أحدث العروض التي تلبي متطلباتهم المحددة.وأكدت معرفي حرص البنك الأهلي الكويتي على تعزيز مركزه التنافسي في القطاع المصرفي، ومنح العملاء تجربة مصرفية استثنائية، مبينة أنه يسعى باستمرار إلى تقديم حلول وعروض تحظى باهتمام الجميع، لافتة إلى أن المشاركة في الفعاليات الكبرى مثل معرض السيارات العالمي تتيح له التواصل المباشر مع العملاء وفهم احتياجاتهم وتلبيتها بأفضل طريقة.وتأتي مشاركة البنك الأهلي الكويتي في المعرض حرصا منه على تعزيز استراتيجيته التي تركز على العملاء بالدرجة الأولى، والتزامه الدائم بتقديم تجربة مصرفية استثنائية. ويحرص البنك ضمن خططه المستقبلية على المشاركة في العديد من الفعاليات في مختلف القطاعات داخل الكويت، بهدف تطوير العلاقات التي تجمعه مع العملاء وجذب المزيد منهم وتلبية احتياجاتهم المصرفية على الدوام.ودعت معرفي في نهاية حديثها الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية التي يقدمها على مدار العام.