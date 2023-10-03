وزير المالية فهد الجارالله يستقبل سفير جمهورية كوريا

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله امس سفير جمهورية كوريا لدى الكويت تشونغ بيونغ ها، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية التي تجمع البلدين الصديقين.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على عقد الدورة الثانية للجنة الكويتية الكورية المشتركة في العاصمة سيئول خلال الفترة القادمة.
حضر اللقاء وكيل وزارة المالية، أسيل السعد المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية طلال نمش النمش.
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