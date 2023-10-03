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بورصة لندن تقترب من استعادة عرش أكبر البورصات الأوروبية

10/3/2023 2:57:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد عام على فقدانها عرش أكبر بورصات الأسهم الأوروبية، تقترب سوق لندن للأوراق المالية من استعادة هذا اللقب من السوق الباريسية بعد التهدئة في ارتفاع الأسهم الفرنسية الفاخرة.
وبحسب أرقام «بلومبيرغ»، فإن القيمة السوقية المجمعة للأسهم الدولارية في الإدراجات البريطانية تساوي 2.9 تريليون دولار، مقابل تراجع قيمتها في البورصة الفرنسية من مستوى قياسي عند 3.5 تريليونات دولار العام الماضي إلى 2.93 تريليون دولار، بسبب ضبابية انتعاش الاقتصاد الصيني الذي يشكل السوق الرئيسية لهذه الأسهم.
أما في بريطانيا، فإن محللي كبرى البنوك العالمية يتوقعون انتعاشا للبورصة التي تأثرت لقترة طويلة بتداعيات «بريكست».
ويرى المحللون أن بوادر السيطرة على التضخم وبالتالي وقف ارتفاع الفائدة، إلى جانب ارتفاع أسعار أسهم الشركات النفطية التي تشكل ثقلا في المؤشر، هي عوامل تشجع عودة الرساميل إلى هذه السوق.

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