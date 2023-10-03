المانع جمعية حماية المستهلك ترصد أسعار السلع قريبا

تكليف فريق متخصص من الجمعية القيام بالمهمة.. ورفع تقرير دوري بالأسعار

طارق عرابيكشف رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع عن نية الجمعية توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، يتم السماح من خلاله للجمعية برصد ومتابعة أسعار السلع والمواد الغذائية في مختلف الجمعيات التعاونية ورفع تقرير دوري بشأنها لاتحاد الجمعيات التعاونية.وقال المانع في تصريح لـ «الأنباء» إن التعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية إنما يأتي من باب مشاركة المجتمع المدني في الرقابة على الأسعار، مثمنا في هذا الصدد الدور الكبير الذي يلعبه رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس في هذا الصدد، وبالأخص فيما يتعلق بحماية المواطنين والمقيمين، بل ومختلف فئات المستهلكين من الاستغلال المتعمد من قبل البعض.وأضاف أن بروتوكول التعاون بين جمعية حماية المستهلك واتحاد الجمعيات التعاونية سيتيح لجمعية حماية المستهلك تكليف فريقها المتخصص برصد ومتابعة الأسعار في الجمعيات التعاونية، ومن ثم تقديم تقرير مفصل بالتغيرات التي تطرأ عليها بين الحين والآخر لاتخاذ اللازم بشأنها، مبينا أن دور الجمعية في هذا الجانب سيكون دورا رقابيا لا أكثر، وأن هذا الدور نابع من منطلق إشراك المجتمع المدني في توفير الدعم والحماية والتوعية لجمهور المستهلكين.وفي الإطار ذاته، أكد المانع أن جمعية حماية المستهلك بصدد إطلاق قناتها التوعوية عبر اليوتيوب اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، حيث من المقرر أن تلعب هذه القناة دورا رئيسيا في توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، كما أنها ستخصص بودكاست خاصا للتعاونيين وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لطرح أفكارهم وإنجازاتهم من خلالها.وأشار إلى أن القناة التي حصلت على ترخيص رسمي من قبل إدارة النشر الالكتروني بوزارة الاعلام ستعمل على إطلاق 3 برامج متنوعة، الأول خاص بالبودكاست، والثاني عبارة عن نشرة أخبار مفصلة، والثالث يتضمن تقارير ورسائل خارجية ولقاءات مع المستهلكين بشكل عام.