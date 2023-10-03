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4 مديرين جدد في البترول الوطنية

10/3/2023 2:57:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية تعميما أمس يقضي بترقية وتعيين 4 مديرين جدد في الشركة اعتبارا من اليوم الاثنين. وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، انه تم تعيين راكان حامد الفضالة مديرا لدائرة العلاقات العامة والإعلام، وتعيين حمود سيف الرشود مديرا لإدارة الصيانة في مصفاة ميناء عبدالله.
كما جاء في التعميم تعيين أسامة عباس الخضاري مديرا لإدارة ضمان الجودة في مصفاة ميناء عبدالله، وتعين شهلا عبداللطيف الخالد مديرة للدائرة التجارية.

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