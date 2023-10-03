4 مديرين جدد في البترول الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية تعميما أمس يقضي بترقية وتعيين 4 مديرين جدد في الشركة اعتبارا من اليوم الاثنين. وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، انه تم تعيين راكان حامد الفضالة مديرا لدائرة العلاقات العامة والإعلام، وتعيين حمود سيف الرشود مديرا لإدارة الصيانة في مصفاة ميناء عبدالله.
كما جاء في التعميم تعيين أسامة عباس الخضاري مديرا لإدارة ضمان الجودة في مصفاة ميناء عبدالله، وتعين شهلا عبداللطيف الخالد مديرة للدائرة التجارية.
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