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183 مليون دينار مكاسب البورصة السوقية

10/3/2023 2:57:38 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
حقـقــت بورصـــة الكويت مكاسب سوقية بجلسة تعاملات امس تقدر بـ 183 مليون دينار تشكل 0.4% من الإجمالي البالغ 40.876 مليار دينار مقارنة بـ 40.693 مليار دينار في جلسة ختام الأسبوع الماضي.
وارتفعت المؤشرات بشكل جماعي بواقع 0.4% للسوق الأول محققا 31.4 نقطة مكاسب ليصل إلى 7552 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بإضافة 32.3 نقطة ليصل إلى 5749 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% بمكاسب 30.9 نقطة ليصل إلى 6917 نقطة.
فيما انخفضت السيولة بنحو 26% بمحصلة 31.8 مليون دينار تراجعا من 43.4 مليون دينار بجلسة الأربعاء الماضي نظرا لتعطل السوق يوم الخميس، كما تراجعت احجام التداول بنسبة 28% بكميات اسهم 164 مليون سهم مقابل 228 مليون سهم.

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