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الذهب يسجل خسائر شهرية بنسبة 5% ويهبط إلى 1849 دولارا للأونصة

10/3/2023 2:57:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت أسعار الذهب خسائر شهرية بنسبة 5% لتهبط إلى مستوى 1849 دولارا للأونصة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية، إن أسعار العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) انخفضت بنسبة 0.67% أي ما يعادل 12.5 دولارا للأونصة، وبذلك سجل الذهب خسائر أسبوعية وفصلية وشهرية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).
وأضاف التقرير أن من أهم أسباب انخفاض الذهب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في إطار مواجهة الضغوط التضخمية، إذ سجل مقياس التضخم الأميركي أقل زيادة شهرية منذ نوفمبر 2020.
وأوضح أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأميركي (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أقل من التوقعات، مما أدى إلى عزوف المستثمرين لشراء الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق.
وذكر أن البنك المركزي الأميركي يستمر في الإدلاء بتصريحات تؤكد التزامه سياسة أكثر صرامة من جهة رفع أسعار الفائدة على الدولار، إذ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في تصريحات مؤخرا، إن سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة عند مستوى الذروة أو بالقرب منه «لكن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مرتفعة بعض الوقت للتأكد من التغلب على التضخم».
وأكد التقرير أن هذه التصريحات «تعني أننا بعيدون عن أي خفض لأسعار الفائدة»، مما يعني استمرار الضغوط على الذهب في ظل عدم وجود مؤشرات لضعف الاقتصاد الأميركي.
وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 18.6 دينارا (نحو 57 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 17 دينارا (نحو 52 دولارا)، فيما أغلقت الفضة عند 265 دينارا (808 دولارات) للكيلوغرام.

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