الكويت تخطط لإنفاق 22 4 مليار دولار على مشاريع النفط والغاز

السعودية تستحوذ على أكبر حصة من المشاريع النفطية النشطة بـ 176 مليار دولار



محمود عيسى

كشف «تقرير النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا 2023-2024» عن أن الانفاق المخطط له في دول الخليج على مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات يبلغ نحو 325 مليار دولار، فيما تحظى الكويت بنحو 7% من إجمالي الانفاق بواقع 22.4 مليار دولار لتحل في المرتبة الخامسة خليجيا.

وتصدرت الإمارات حجم الانفاق المستقبلي على النفط والغاز خليجيا إذ استحوذت على نحو 29% من الانفاق بما قيمته 93.9 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 26% من الانفاق بما قيمته 84.4 مليار دولار.

وحلت عمان في المرتبة الثالثة بحجم انفاق مخطط له على مشاريع النفط والغاز يبلغ نحو 79 مليار دولار بما نسبته 24.3% من إجمالي الانفاق المستقبلي على المشاريع في المنطقة، بينما حلت قطر في المرتبة الرابعة بنحو 40.1 مليار دولار بما نسبته 12.34% من إجمالي الانفاق، فيما حلت البحرين في المرتبة السادسة بـ 5.1 مليارات دولار.

المشاريع النشطة

وتطرق التقرير إلى أن قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات مجتمعة تشكل ثاني أكبر القطاعات تاريخيا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمت ترسية عقود تزيد قيمتها على 280 مليار دولار خلال العقد الماضي، فيما استعرض حجم مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات النشطة في المنطقة وتحديدا 14 دولة والتي بلغ حجم مشاريعها 868.7 مليار دولار، تحظى دول الخليج الـ 6 وحدها بنحو نصف قيمة تلك المشاريع بـ 415.5 مليار دولار.

وتصدرت السعودية حجم المشاريع النشطة في الخليج المنطقة بنحو 176 مليار دولار تشكل في مجملها أكثر من 42% من المشاريع بالخليج، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 82.9 مليار دولار لحجم المشروعات النشطة، وحلت في المرتبة الثالثة خليجيا قطر بنحو 79.6 مليار دولار، فيما فيما جاءت عمان رابعا بـ38.4 مليار دولار، وحلت الكويت خامسا بـ22.3 مليار دولار لتأتي البحرين في المرتبة السادسة بـ16.3 مليار دولار.

أما على مستوى المنطقة فقد حلت إيران في المرتبة الثانية بعد السعودية بحجم مشروعات بلغت 141.9 مليار دولار، يليها العراق بـ 137.9 مليار دولار، ومصر رابعا بـ 87.6 مليار دولار.

وذكرت «ميد» أنه في ضوء تخلي العالم عن اعتماده الذي دام قرونا من الزمن على الوقود الأحفوري، ولما كان منتجو النفط في المنطقة معنيين بهذا الامر نتيجة الاهمية التي تشكلها ايرادات الهيدروكربون على اقتصاداتهم، فإن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة يمثل تغييرا جوهريا في نموذج أعمالهم، وبالتالي ففي الوقت الذي تتغير ميول عملائهم فإن عليهم ايضا ان يتغيروا.

واستـجــابــة لـهـــذه التطورات، تبادر شركات النفط الوطنية الرائدة في المنطقة الى تطبيق سياسات واستثمارات جديدة تمكنها من الاحتفاظ بموقعها في طليعة قطاع الطاقة العالمي، وتركز السياسة على تنويع الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة وأنواع الوقود، وعلى الحفاظ على احتياطيات الهيدروكربون، وعلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال التكنولوجيا النظيفة وخفض الاستهلاك.

وفي الوقت ذاته، تتحول شركات النفط في المنطقة عن عملائها التقليديين في الغرب نحو أسواق جديدة في الصين والهند وجنوب شرق آسيا، وهذا من شأنه جلب عملاء وموردين وممولين جدد إلى قطاع النفط والغاز في المنطقة.

ولكن حتى مع حدوث مثل هذه التغيرات العميقة الجذور، فإن منتجي النفط والغاز في المنطقة يدركون أن الهيدروكربونات ستبقى أكبر مصدر للطاقة في العالم لعقود قادمة، حتى بعد أن يبدأ نمو الطلب على النفط في التباطؤ، كما يعلمون أن تكاليف الإنتاج المنخفضة تمنحهم ميزة كبيرة. ونتيجة لذلك، فإنهم يستثمرون بكثافة لتوسيع طاقتهم الإنتاجية سواء في قطاع التنقيب والانتاج او التكرير والتوزيع والتخزين والنقل.

وبينما كانت العناوين الرئيسية في عامي 2020 و2021، تنصب على تعليق المشاريع، وتقليص ميزانيات اصحاب المشاريع والتأخر في تنفيذها، فضلا عن فسخ العقود، وتقليص اعداد الموظفين، فقد شهد الوضع في سوق مشاريع النفط والغاز الإقليمية تحسنا كبيرا وبشكل ملحوظ في العام الماضي، الذي شهد ترسية منتجي النفط والغاز والبتروكيماويات في المنطقة عقودا بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2023 بأكثر من الضعف، ومع الارتفاع المطرد في عدد المشاريع التي تدخل مرحلة التنفيذ وضخامة حجم العقود المقرر ترسيتها هذا العام، فإنه من الضروري ان تتصدى صناعة المشروعات الإقليمية لمعالجة مسألة الموارد البشرية.

مشاريع الغاز.. الأكبر

وفي شأن المشاريع المخطط لها، برز في التقرير أن قيمة مشاريع الغاز المخطط لها باعتبارها القطاع الأكبر، تليها المواد الكيميائية في المرتبة الثانية، مما يشير إلى تغير اتجاهات النفقات الرأسمالية.

عطاءات التنقيب والإنتاج

حول العقود المستقبلية، قال التقرير ان هناك العديد من المناقصات في مرحلة تقديم العطاءات عبر قطاعات التنقيب والإنتاج في المنطقة، وتمتلك الإمارات والعراق والسعودية أكبر حصة من هذه المشاريع على المدى القصير.

أرامكو و«قطر غاز».. أهم الملاك

تطرق التقرير إلى أهم مالكي المشاريع إذ تتصدر قائمة كبار العملاء شركات النفط الوطنية الخليجية، حيث احتلت شركة أرامكو السعودية المرتبة الأولى، وتأتي شركة قطر غاز في المرتبة الثانية بسبب برنامجها الضخم للتوسع في الغاز الطبيعي المسال.

الشركات اليابانية والكورية عادت بقوة

حول كبار المقاولين، أوضح التقرير ان شركات المقاولات الأوروبية تتمتع بالسيطرة على اسواق المشروعات التي يجري تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء في المنطقة، مع عودة الشركات اليابانية والكورية الجنوبية الى ساحة هذه المشاريع بقوة.