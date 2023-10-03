أسعار الذهب تتراجع بسبب توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار

(MENAFN
) سجلت عمليات بيع الذهب استمرارها اليوم الثلاثاء بتاريخ 3 تشرين الأول، حيث شهدت أطول سلسلة من الخسائر منذ آب من العام الماضي في الجلسة الأخيرة. هذا الانخفاض جاء بعد تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (المصرف المركزي الأمريكي) على احتمالية استمرار صعود أسعار الفائدة. كما أن تقارير الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة كان من المتوقع أن تصدر في وقت لاحق من اليوم.
كما انخفضت أسعار المعدن النفيس في المعاملات الفورية بمعدل 0.6 بالمئة لتبلغ 1817 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش. وقد هبطت للجلسة السابعة على التتابع، محققة أقل مستوياتها منذ التاسع من آذار. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بمعدل 0.7 بالمئة لتصل إلى 1833.40 دولار.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن الدولار صعد مرة أخرى ووصل إلى ذروة جديدة في عشرة أشهر، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى قياسي في 16 سنة. وجاء ذلك بعدما بينت تقاري يوم الاثنين الموافق 2 تشرين الأول تعافيًا في الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في شهر أيلول.
في حين تأثرت أسعار الذهب بشدة بارتفاع الدولار وعوائد السندات، حيث يتم تسعير المعدن الأصفر بالدولار ولا يُحقق عائدًا. وفيما يتعلق بهذا الاتجاه، أفاد محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم كايل رودا: "ببساطة، فقد فاجأ الجميع بمتانة الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك صناع السياسات".
ولفت مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى ضرورة استمرار السياسة النقدية المقيدة "لبعض الوقت" من أجل خفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة. المتعاملون يترقبون الآن تقرير وزارة العمل الأمريكية حول الوظائف الشاغرة الذي من المتكهن أن يصدر في وقت لاحق اليوم.
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