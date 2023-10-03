ثاني زلزال يضرب منطقة بركانية بإيطاليا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت وكالة الحماية المدنية الإيطالية عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي ضرب منطقة كامبي فليغري البركانية غرب نابولي، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.
وأفادت الوكالة بأن الزلزال لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، لكنه أثار الهلع بين الأهالي الذين نزلوا إلى الشارع.
وأعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلوم البراكين أن عُمق مركز الزلزال كان على نحو ثلاثة كيلومترات بين نابولي وبوتسوولي.
وتم رصد النشاط الزلزالي الذي ضرب المنطقة بقوة 4.2 درجات على مقربة من كامبي فليغراي، المعروفة شعبيًا بـ "الحقول المشتعلة"، وهي مجموعة بركانية رئيسية تقع عبر خليج نابولي من بومبي. الزلزال، الذي وقع الأربعاء الماضي، هو الأقوى في المنطقة على مدى الـ40 عامًا الماضية.
ويعيش نصف مليون شخص في كامبي فليغري الذي أطلق آخر مرة الحمم والرماد والصخور في 1538، وتشهد المنطقة المحيطة بالبركان منذ الأيام القليلة الماضية نشاطا زلزاليا متزايدا.
وحذر مدير معهد الزلزال ماريو دي فيتو من "احتمال وقوع زلزال أكثر قوة" في المستقبل القريب.
MENAFN03102023000151011027ID1107177603
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.