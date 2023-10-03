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ثاني زلزال يضرب منطقة بركانية بإيطاليا

10/3/2023 2:31:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت وكالة الحماية المدنية الإيطالية عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي ضرب منطقة كامبي فليغري البركانية غرب نابولي، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت الوكالة بأن الزلزال لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار، لكنه أثار الهلع بين الأهالي الذين نزلوا إلى الشارع.

وأعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلوم البراكين أن عُمق مركز الزلزال كان على نحو ثلاثة كيلومترات بين نابولي وبوتسوولي.

وتم رصد النشاط الزلزالي الذي ضرب المنطقة بقوة 4.2 درجات على مقربة من كامبي فليغراي، المعروفة شعبيًا بـ "الحقول المشتعلة"، وهي مجموعة بركانية رئيسية تقع عبر خليج نابولي من بومبي. الزلزال، الذي وقع الأربعاء الماضي، هو الأقوى في المنطقة على مدى الـ40 عامًا الماضية.

ويعيش نصف مليون شخص في كامبي فليغري الذي أطلق آخر مرة الحمم والرماد والصخور في 1538، وتشهد المنطقة المحيطة بالبركان منذ الأيام القليلة الماضية نشاطا زلزاليا متزايدا.

وحذر مدير معهد الزلزال ماريو دي فيتو من "احتمال وقوع زلزال أكثر قوة" في المستقبل القريب.

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