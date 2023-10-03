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الشرطي داود يثير إعجاب الأردنيين - فيديو

10/3/2023 2:31:35 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أثار رجل سير يسمى داود،
والذي ينظم حركة السير بالقرب من دوار الداخلية،
إعجاب الأردنيين.

وقالت مديرية الأمن العام في منشور لها عبر موقع الفيسبوك:
صور وصلتنا عن رجل سير اسمه داود... فأحببنا أن نشاركها تنبض الحياة بالقرب من دوار الداخلية بطاقة صباحية إيجابية يبثها رجل سير اسمه داود، يحب بلده وأهله ومسكون بحب عمله.

وتابعت المديرية: مركبات ومشاة... والاف الحركات اليومية تمر من المكان بضجيجها وأصواتها، ولكل منها حكاية وقصة، فمن مبتسم لغاضب لمتعجل أو لمن يمشي على مهل، كلهم يمرون ويغادرون المكان، ويبقى الوكيل داود ثابت على دوار الداخلية، يحاكي عراقة عمان بصوت صافرته، وحركاته التي لا تنتهي وكأنها سيل من الطاقة تتدفق في أوصاله ويهديها لصباحات الوطن.

وتاليا الفيديو في موقعنا:

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