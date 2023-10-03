الشرطي داود يثير إعجاب الأردنيين - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أثار رجل سير يسمى داود،
والذي ينظم حركة السير بالقرب من دوار الداخلية،
إعجاب الأردنيين.
وقالت مديرية الأمن العام في منشور لها عبر موقع الفيسبوك:
صور وصلتنا عن رجل سير اسمه داود... فأحببنا أن نشاركها تنبض الحياة بالقرب من دوار الداخلية بطاقة صباحية إيجابية يبثها رجل سير اسمه داود، يحب بلده وأهله ومسكون بحب عمله.
وتابعت المديرية: مركبات ومشاة... والاف الحركات اليومية تمر من المكان بضجيجها وأصواتها، ولكل منها حكاية وقصة، فمن مبتسم لغاضب لمتعجل أو لمن يمشي على مهل، كلهم يمرون ويغادرون المكان، ويبقى الوكيل داود ثابت على دوار الداخلية، يحاكي عراقة عمان بصوت صافرته، وحركاته التي لا تنتهي وكأنها سيل من الطاقة تتدفق في أوصاله ويهديها لصباحات الوطن.
وتاليا الفيديو في موقعنا:
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