مصرف الإمارات المركزي يبقي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني عند 4.3% خلال 2024

أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3% في العام القادم 2024، بدعم النمو المتوقع للقطاع النفطي وغير النفطي.

وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، إن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يحقق نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3% خلال 2023، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري الأمر الذي يعكس نشاطاً اقتصادياً مرناً.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% في نهاية العام 2023، ترتفع إلى 4.6% في نهاية العام 2024.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% في العام القادم 2024، حيث من المتوقع أن يحقق انتعاشاً مع استئناف الإنتاج مع تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة «أوبك+».

إنشاءات



وذكر تقرير المصرف المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت نسبته 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات سجل من بين مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي أكبر التوسعات ونما على أساس سنوي بنسبة 9.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4%، والنقل والتخزين 10.9% والسكن والخدمات الغذائية 7.8%.

ولفت إلى أن الرصيد المالي الموحد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري فائضاً قدره 23.2 مليار درهم، أو ما نسبته 5% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 7.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وأوضح أن الإيرادات الحكومية بلغت 116 مليار درهم أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 92.5 مليار درهم أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، مما يمثل زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

إنفاق

ولفت إلى ارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 7.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ليصل إلى 92 مليار درهم أو ما نسبته 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بعد الزيادة بنسبة 16.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2022.

وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 56.9 خلال شهر يونيو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، مرتفعاً من 55.5 في مايو 2023، بسبب طلبات جديدة من الخارج نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.

وأوضح أنه خلال شهر يونيو زادت شركات الأعمال الجديدة بأسرع معدل خلال أربع سنوات، فيما بلغت قراءة مؤشر مدير المشتريات في شهر يوليو نحو 56 حيث لا تزال أعلى بكثير من 50 وهي النقطة المحايدة، وسجلت توسعاً للشهر الثاني والثلاثين على التوالي.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الشركات تواصل قدرتها على خفض تكاليف البيع بمساعدة مستويات كافية من المخزونات، وتخفيف أسعار السلع الأساسية وتكاليف الشحن، موضحة أن مؤشر مديري المشتريات في دبي كان بشكل مماثل محاكياً لمسار مؤشر مدير المشتريات على المستوى الاتحادي فارتفاع إلى 56.9 في يونيو من 55.3 في مايو.

توظيف



وأكد تقرير المصرف المركزي أن التوظيف في القطاع الخاص واصل توسعه بشكل سريع تزامناً مع مرونة النشاط الاقتصادي، وارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص في شهر يوليو بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وعلى نحو مماثل ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 18% على أساس سنوي.

وبحسب المصرف المركزي، أشار استبيان مؤشر مديري المشتريات أيضا إلى ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لمواجهة الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري وفي شهر يوليو الماضي، كما أشارت الشركات إلى ارتفاع كبير في سجل الأعمال.

ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة من أبريل إلى يوليو الماضي، وزادت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 103% على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

عقارات

وأوضح أنه وفقا لشركة «ريدان»، سجلت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتسارع نمو أسعار المبيعات في شهر يوليو إلى 3.6% على أساس سنوي، وعكست الإيجارات اتجاهها التنازلي حيث سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 0.5% وبنسبة 0.4% خلال الربع الثاني وفي يوليو من العام الجاري على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وأدى ذلك إلى متوسط عائد إيجارات بنسبة 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.



ووفق تقرير المصرف المركزي، أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قويا خلال النصف الأول من العام الجاري استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام بنسبة 40% على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15% على أساس سنوي، مما يعكس جاذبية دبي الدائمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين.

وذكر التقرير أن أسعار الفائدة لأجل في أسواق المال في الدولة ارتفعت منذ نهاية الربع الأول تماشياً مع توقعات أسعار الفائدة القوية في الولايات المتحدة، وفي الآونة الأخيرة بدأت التوقعات القائمة على السوق في التسعير في ذروة دورة أسعار الفائدة الحالية، الأمر الذي أدى إلى استقرار مدة استحقاق سعر الإيبور منذ أواخر يوليو وكان هذا واضحاً في مزادات الأذونات النقدية حيث ظلت الأذونات النقدية الأطول أجلا مستقرة نسبياً منذ يوليو.

ائتمان

وقال إن استبيان توجهات الائتمان الذي أجراه المصرف المركزي للربع الثاني، أشار إلى استمرار الظروف الائتمانية القوية في الدولة حتي منتصف العام، مع نمو الطلب على قروض الأعمال والفروض الشخصية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية إلى جانب الرغبة المتزايدة للمؤسسات المالية للإقراض.

وأضاف أن نمو الطلب على قروض الأعمال ازداد وبشكل رئيسي في قطاع التجزئة والتجارة بالجملة والتصنيع والتطوير العقاري، كما ظل الطلب على الائتمان قويا للقروض الشخصية وذلك بالنسبة للفئات الفرعية الرئيسية لقطاع التجزئة، بما في ذلك القروض المتعلقة بالسكن وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.

وبحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد للمتطلبات الرقابية، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال المجمعة بواقع 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% خلال الربع الثاني، وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية مما ساهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني.

وأشار إلى أن علاوة مبادلات مخاطر الائتمان بالنسبة لحكومة أبوظبي واصلت انخفاضها من 43.1 نقطة أساس في الربع الأول إلى 40.2 نقطة أساس في الربع الثاني وإلى 36.6 نقطة أساس في يوليو، بما يعكس المركز المالي القوي وصناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حيث تتمتع أبوظبي بواحدة من أدني علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تأمين

وأكد تقرير المصرف المركزي أن حجم قطاع التأمين في دولة الإمارات ظل من حيث عدد الشركات دون تغيير وذلك خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حيث كان هناك 60 شركة تأمين مرخصة تعمل في الدولة منها 23 شركة وطنية تقليدية و10 شركات وطنية تكافلية و27 شركة أجنبية، فيما وصل عدد الكيانات والأفراد الذين يمارسون مهناً مرتبطة بالتامين إلى 492 خلال الربع الثاني، واستمر القطاع في تحقيق النمو قياساً على عدد وثائق التأمين ومبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 27.2 مليار درهم ويرجع ذلك إلى زيادة أقساط التأمين التي ارتفعت بنسبة 22.8% كما زادت أقساط الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 1%، في المقابل انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 40% مما يعكس انخفاضاً في أقساط التأمين على الحياة.

ونما حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 72.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، من 71.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليصل إلى 76.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين في الدولة ظل يتمتع برسملة جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وزادت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدني من متطلبات رأس المال إلى 349.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب زيادة في الأموال الخاصة المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

كما ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى 250.9% خلال النصف الأول مما يعكس زيادة في الأموال الخاصة لتلبية متطلبات رأس المال للملاءة المالية، ووصلت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 393.4% نتيجة ارتفاع الأموال الخاصة لتلبية الحد الأدنى من أموال الضمان.