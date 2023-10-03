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سعر صرف الدولار يتجاوز 100 روبل روسي لأول مرة منذ أغسطس الماضي

10/3/2023 2:31:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 100 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 07:02 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 49ر0% ليصل إلى 23ر100 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 07:15، تراجع سعر صرف الدولار ليصل إلى 95ر99 روبل.

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