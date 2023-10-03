سعر صرف الدولار يتجاوز 100 روبل روسي لأول مرة منذ أغسطس الماضي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 100 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي.
وبحلول الساعة 07:02 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 49ر0% ليصل إلى 23ر100 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 07:15، تراجع سعر صرف الدولار ليصل إلى 95ر99 روبل.
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