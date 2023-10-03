سعر صرف الدولار يتجاوز 100 روبل روسي لأول مرة منذ أغسطس الماضي

أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 100 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 07:02 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 49ر0% ليصل إلى 23ر100 روبل لأول مرة منذ 14 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 07:15، تراجع سعر صرف الدولار ليصل إلى 95ر99 روبل.