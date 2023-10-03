دبي تسجل أسرع وتيرة للتوظيف بالقطاع الخاص خلال 8 سنوات

حققت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي توسعاً ملحوظاً في النشاط في منتصف الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب. وشجع التحسن الأخير الكثير من الشركات على زيادة أعداد موظفيها، مما أدى إلى أسرع ارتفاع مكرر في التوظيف منذ نوفمبر 2015، وفق ما ذكره مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي الذي تصدره «إس آند بي جلوبال».

وبعد تسارعه إلى أعلى مستوى في 10 أشهر خلال شهر يونيو، تراجع معدل التحسن في ظروف الأعمال بشكل أكبر في شهر أغسطس مع تراجع زخم الطلب وتسجيل أبطأ ارتفاع في الإنتاج منذ بداية العام. في الوقت نفسه، وتراجع معدل تخفيض أسعار المبيعات إلى أبطأ مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث اختارت بعض الشركات تمرير الزيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وسجل المؤشر الرئيسي انخفاضاً من 55.7 نقطة في شهر يوليو إلى 55 نقطة في أغسطس، منخفضاً بذلك للشهر الثاني على التوالي. وكانت القراءة هي الأدنى منذ شهر فبراير ولكنها أعلى بكثير من المستوى المحايد الذي يبلغ 50 نقطة مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.

وكان من العوامل الأساسية لهذا التحسن تسجيل زيادة حادة في الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس، في ظل تقارير تفيد بارتفاع طلب العملاء وزيادة السياحة والعروض الترويجية المستمرة الأسعار. ومع ذلك، تراجع معدل نمو المبيعات قليلاً وكان الأضعف منذ شهر مارس.

ونتيجة لذلك، كانت الزيادة في النشاط التجاري هي الأضعف منذ شهر يناير. وكشفت بيانات إضافية من القطاعات عن وجود تباطؤ ملحوظ بشكل خاص في شركات الجملة والتجزئة.

وقد واصل نشاط الإنشاءات الارتفاع بشكل ملحوظ، على الرغم من أن تراجع نمو الأعمال الجديدة أدى إلى تراجع التوقعات المستقبلية للقطاع.

وأدت الجهود المبذولة لتعيين المزيد من الموظفين إلى ارتفاع قوي في أعداد العاملين بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس. وفي الواقع، كانت وتيرة توفير فرص العمل هي الأسرع في ما يقرب من 8 سنوات. كما سعت الشركات إلى زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بسرعة، مما أدى إلى تراكم مستويات المخزون لمدة 5 أشهر.

وكانت غالبية الشركات التي قامت بزيادة مخزونها قد قامت بمطالبة الموردين بتسريع عمليات التسليم، مما أدى إلى انخفاض في متوسط فترات التسليم. وفي الوقت نفسه، أفادت الشركات بحدوث ارتفاع طفيف في أسعار الموردين بالنسبة للمواد الخام، مما أدى إلى زيادة أسرع في أعباء التكلفة الإجمالية.

وأدى تأثير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج على هوامش الأرباح إلى جعل الشركات أقل ميلاً إلى تقديم خصومات على منتجاتها وخدماتها. وبناء عليه، أشارت أحدث البيانات إلى انخفاض طفيف فقط في متوسط أسعار المبيعات، وهو الانخفاض الأضعف منذ 9 أشهر.

وحافظت الشركات غير المنتجة للنفط على توقعات متفائلة للنشاط المستقبلي خلال شهر أغسطس. وارتفعت درجة الثقة مقارنة بشهر يوليو وسجلت ثاني أقوى معدل منذ ما يقرب من عامين. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تحسن الظروف االقتصادية، وزيادة السياحة، وقبول فرص عمل جديدة قوية من المرجح أن يدعم نمو النشاط في العام المقبل.



قوة النمو

وقال ديفد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى "ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس": "واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الإشارة إلى قوة النمو ولكن بمعدل متباطئ في منتصف الربع الثالث من العام، حيث تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 55 نقطة إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال على الرغم من كونها القراءة الأدنى منذ شهر فبراير. وفي حين يبدو أن التوسع في النشاط التجاري

قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط، مدعوما بتدفقات الطلبات الجديدة القوية وقوة الظروف الاقتصادية، وتعزز البيانات الأخيرة حول ثقة الشركات ومعدلات التوظيف هذه النتائج الإيجابية، مما يشير إلى أن الشركات تشعر أنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع في سوق متنامية. وارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ أواخر عام

2015 في حين استمرت الثقة في توقعات الـ 12 شهراً المقبلة أعلى من المتوسط الذي شهدناه خلال العقد الماضي."

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