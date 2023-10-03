موكا أصله يمني.. عدن تحتفي بيوم القهوة العالمي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بطريقة نوعية وفريدة، احتفت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن باليوم العالمي للقهوة، الذي حمل طابعا تراثيا، سعى من خلاله المحتفلون إلى إبراز مميزات البن اليمني الشهير.
الاحتفال باليوم العالمي للقهوة في اليمن، لم يكن احتفالا رسميا، بقدر ما كان مبادرة ذاتية من مقاهي وكافيهات في مدينة عدن، أخذت على عاتقها مسؤولية التعريف بالبن والقهوة اليمنية لدى الشباب والفتيات اليمنيات.
ورغم الشهرة العالمية للبن اليمني، وتحديدا المعروف عالميا باسم (موكا)، نسبة إلى ميناء المخا بتعز، إلا أن كثير من الشباب اليمني يجهل هذه المكانة الدولية للقهوة اليمنية؛ ولهذا سعت مبادرات هذه الكافيهات إلى تعريف الشباب اليمني بإرث بلاده العالمي.
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