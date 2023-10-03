موكا أصله يمني.. عدن تحتفي بيوم القهوة العالمي

MENAFN - Khaberni) خبرني - بطريقة نوعية وفريدة، احتفت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن باليوم العالمي للقهوة، الذي حمل طابعا تراثيا، سعى من خلاله المحتفلون إلى إبراز مميزات البن اليمني الشهير.

الاحتفال باليوم العالمي للقهوة في اليمن، لم يكن احتفالا رسميا، بقدر ما كان مبادرة ذاتية من مقاهي وكافيهات في مدينة عدن، أخذت على عاتقها مسؤولية التعريف بالبن والقهوة اليمنية لدى الشباب والفتيات اليمنيات.

ورغم الشهرة العالمية للبن اليمني، وتحديدا المعروف عالميا باسم (موكا)، نسبة إلى ميناء المخا بتعز، إلا أن كثير من الشباب اليمني يجهل هذه المكانة الدولية للقهوة اليمنية؛ ولهذا سعت مبادرات هذه الكافيهات إلى تعريف الشباب اليمني بإرث بلاده العالمي.