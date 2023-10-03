إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات بالضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.
وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات أصابت شابًا على حاجز الفوار جنوب الخليل، قبل أن تعتقله، بدون معرفة هويته.
وفي رام الله، اعتقل المواطن باسل الزبيدي من مخيم الجلزون، فيما اعتقل جهاد جودة من البيرة.
بينما اعتقل نور رداد من صيدا شمال طولكرم، واختطف الشاب أمجد العلي من منزله بعد محاصرته في منطقة رفيديا بنابلس.
وبالقدس، اعتقل الشاب أيمن الشامي.
وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، داهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين وقامت بتفتيشها والتحقيق مع سكانها، وسط مواجهات عنيفة أدت لإصابة عدد من الشبان بالرصاص المطاطي، وبالاختناق.
كما اقتحمت قوات أخرى، بلدة السموع ومناطق أخرى بالخليل، وسط مداهمات لمنازل المواطنين,
MENAFN03102023000205011050ID1107177531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.