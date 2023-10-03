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إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات بالضفة والقدس

10/3/2023 2:20:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.


وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات أصابت شابًا على حاجز الفوار جنوب الخليل، قبل أن تعتقله، بدون معرفة هويته.


وفي رام الله، اعتقل المواطن باسل الزبيدي من مخيم الجلزون، فيما اعتقل جهاد جودة من البيرة.


بينما اعتقل نور رداد من صيدا شمال طولكرم، واختطف الشاب أمجد العلي من منزله بعد محاصرته في منطقة رفيديا بنابلس.


وبالقدس، اعتقل الشاب أيمن الشامي.


وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، داهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين وقامت بتفتيشها والتحقيق مع سكانها، وسط مواجهات عنيفة أدت لإصابة عدد من الشبان بالرصاص المطاطي، وبالاختناق.


كما اقتحمت قوات أخرى، بلدة السموع ومناطق أخرى بالخليل، وسط مداهمات لمنازل المواطنين,

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