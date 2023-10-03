الجامعة الأردنية: نقل طالبات من سكن الزهراء الداخلي إلى سكن الأندلس جراء أعمال صيانة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خاصقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور صفوان الشياب إنه تم تشكيل لجان هندسية لإجراء صيانة للسكنات الداخلية في الجامعة ضمن مشروع صيانة مرافق الجامعة الأردنية .



وأضاف الشياب اليوم الثلاثاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أنه تم نقل الطلبة من سكن الزهراء الذي سيتم إجراء الصيانة له إلى سكن الأندلس متوقعاً أن تستغرق أعمال الصيانة لسكن الزهراء 3 أشهر.



ولفت أن أي طالبة لم يتوفر لها شاغر في سكن الأندلس سيتم إيجاد لها شاغراً بسكنات اخرى ومن الممكن نقلها إلى السكنات الدولية في داخل الجامعة.

وقال إن الطاقة الاستيعابية للسكنات الداخلية لكل من سكن الزهراء و الأندلس تصل إلى 680 طالبة و 214 طالبة للسكنات الدولية.



ونوه أن صيانة السكنات الداخلية في الجامعة الأردنية ضمن مشروع صيانة كافة مرافق الجامعة قائلاً إن مشروع الصيانة قارب على الانتهاء بعد أن تم إجراء صيانة للقاعات الدراسية .



واشتكى عدد من طالبات المحافظات القاطنين في السكنات الداخلية نقلهم من سكن الزهراء إلى سكن الأندلس بسبب أعمال صيانة علماً أن دوام الجامعات الحكومية سيبدأ الأحد القادم الموافق 8 تشرين الأول .