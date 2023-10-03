بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر للدبلوم المتوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 وحتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس القادم الموافق 5-10-2023.

ويمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط ( ).

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024، للفئات التالية:

1. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو في الأعوام السابقة ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه الطلبة.



2. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.



- بعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة/كلية.



- كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب ولم تكن قد طُرحت سابقاً ويمكن للطلبة التقدم لها وهي :



1) التمريض المشارك / جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية معان

2) هندسة بحرية/ جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة

3) السجل الطبي/ جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الشوبك

4) تكنولوجيا التصنيع الغذائي / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الشوبك

5) إدارة الفنادق / جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون

6) فنون الطهي/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون

7) تصميم الأزياء وإنتاج الملابس/جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون

8 ) تقنيات الإنتاج التلفزيوني والإخراج/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية

9) تكنولوجيا الأزياء والحياكة/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية

لتقديم طلب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي :

