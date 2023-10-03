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السير: معظم حوادث السير خلال 24 كانت بسبب الانزلاقات خلال هطول الأمطار

10/3/2023 2:19:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إن معظم الحوادث التي تم التعامل معها خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، كانت نتيجة عن فقدان السائقين على مركباتهم، والانزلاق مع بداية هطول الأمطار.
وأضاف المندوب، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم 3 مركبات في إربد بمنطقة كفريوبا، وتحديداً على شارع الستين، ونتج عنه إصابتين بليغتين وواحدة متوسطة.
وبيّن أنه تم التعامل مع تدهور مركبة جنوب عمان في منطقة العدسية باتجاه البحر الميت، ونتج عنه 3 إصابات متوسطة.
وأوضح أن تماسك الإطارات يقل مع سطح الشارع خلال أول هطول للأمطار نتيجة لوجود مواد أو رسوبيات ناتجة عن البقايا الزيتية على الطرق.

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