السير: معظم حوادث السير خلال 24 كانت بسبب الانزلاقات خلال هطول الأمطار

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إن معظم الحوادث التي تم التعامل معها خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، كانت نتيجة عن فقدان السائقين على مركباتهم، والانزلاق مع بداية هطول الأمطار.
وأضاف المندوب، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم 3 مركبات في إربد بمنطقة كفريوبا، وتحديداً على شارع الستين، ونتج عنه إصابتين بليغتين وواحدة متوسطة.
وبيّن أنه تم التعامل مع تدهور مركبة جنوب عمان في منطقة العدسية باتجاه البحر الميت، ونتج عنه 3 إصابات متوسطة.
وأوضح أن تماسك الإطارات يقل مع سطح الشارع خلال أول هطول للأمطار نتيجة لوجود مواد أو رسوبيات ناتجة عن البقايا الزيتية على الطرق.
MENAFN03102023000208011052ID1107177525
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.