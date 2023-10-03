أسعار الذهب الأسود تنخفض بمعدل 1 بالمئة مع ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأمريكية

(MENAFN
) انخفضت أسعار الذهب الأسود بمعدل 1 بالمئة في التعاملات الآسيوية الأولى اليوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الأول، حيث وصلت إلى أقل مستوى لها في 3 أسابيع في الجلسة الماضية. يُعزى هذا التراجع إلى زيادة قيمة الدولار وصعود عوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى مؤشرات متباينة حول المعروض في سوق الذهب الأسود.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الأول بقيمة 92 سنتًا في الوقت الحالي (الساعة 0225 بتوقيت جرينتش)، ما يعادل 1.01 بالمئة, لتصل إلى 89.79 دولارًا للبرميل. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 92 سنتًا، أو 1.04 بالمئة ليبلغ 87.90 دولارًا للبرميل.
كذلك قالوا في مذكرة للعملاء ووفقًا لتحليلات إيه.إن.زد: "هبطت أسعار خام برنت إلى حوالي 90 دولارًا للبرميل، وذلك نتيجة لتأثير ارتفاع العوائد الأمريكية وتعزيز الدولار الأمريكي للمعنويات في السوق". وأضافوا: "على الرغم من تقليل المعروض، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل تخزين المخزونات أمرًا باهظ الثمن، مما قد يؤدي إلى مزيد من استنزاف مخزونات النفط".
في حين يجدر بالذكر أن زيادة قيمة الدولار في الأيام الأخيرة قد أدى إلى صعود أسعار الفائدة، وبالتالي جعل الذهب الأسود أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب الأسود.
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