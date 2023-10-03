أعراضه وتشخيصه وعلاجه.. كل ما يتعلق بمقاومة الأنسولين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ما هي مقاومة الأنسولين، ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وماذا عن أعراضه وتشخيصه وعلاجه؟



الأنسولين عبارة عن هرمون يفرزه البنكرياس، ويخبر خلايا الجسم باستقبال هذا السكر وتحويله إلى طاقة.



وعند الإصابة بمقاومة الأنسولين، لا تتفاعل الخلايا ولا تستقبل السكر، ما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم.



وحسبما ذكر موقع "مايو كلينك" الطبي، فإنه ومع مرور الوقت، يواصل البنكرياس محاولة تنظيم نسبة السكر في الدم وإنتاج المزيد من الأنسولين حتى يتلف البنكرياس ولا يعد بإمكانه إنتاج كميات كبيرة من الأنسولين بعد ذلك.



وبسبب ذلك ترتفع مستويات السكر في الدم إلى درجة قد تصل إلى نطاق مرحلة الإصابة بداء السكري.



وتقول أخصائية الغدد الصماء في "مايو كلينك"، إليانا دي فيليبس: "يمكن أن يتعرض أي شخص للإصابة بمقاومة الأنسولين، ولكن المصابين بزيادة في الوزن معرضون لخطر أكبر على وجه الخصوص مقارنة بغيرهم".



وتضيف إليانا: "يزداد خطر الإصابة أيضا لدى الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي لداء السكري من النوع الثاني، والذين تزيد أعمارهم على 45 عاما، كما أن احتواء الجسم على أنسجة دهنية مفرطة أو عدم كفايتها في الجسم يمكن أن يرتبط بمقاومة الأنسولين".



وفيما يتعلق بالأعراض، تقول إليانا: "لا تظهر أي أعراض لدى الكثير من المصابين بمقاومة الأنسولين، ولكن يكتشفها الطبيب عادة أثناء الفحص الصحي السنوي أو فحوصات الدم الروتينية".



وتشير إليانا إلى مؤشرات يراقبها الطبيب للكشف عن مقاومة الأنسولين مثل زيادة محيط الخصر 101.6 سنتيمتر عند الرجال و88.9 عند النساء، ووجود زوائد جلدية أو بقع جلدية داكنة ناعمة الملمس، وقراءة ضغط الدم من 130 على 80 أو أكثر، وبلوغ مستوى الغلوكوز أثناء الصيام 100 ميليغرام لكل ديسيلتر أو أكثر.



وبالنسبة لعلاج مقاومة الأنسولين، يشير موقع "مايو كلينك"، إلى أن ذلك ليس ممكنا دائما، ولكن بمقدورنا جعل الجسم أكثر تقبلا للأنسولين بتغيير نمط حياتنا وتخفيض أوزاننا، والحصول على استشارة طبية بغية اقتراح أدوية مساعدة مناسبة، والحدّ من التوتر، وممارسة التمرينات الرياضية.

سكاي نيوز