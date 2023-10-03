قادتها الوكيل جادو : مشاورات سياسية فلسطينية ليتوانية لبحث مجالات وآفاق جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين

MENAFN - Palestine News Network ) فيلنيوس /PNN / ترأست د. امل جادو شكعة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين، جلسة المشاورات السياسية مع نظيرها نائب وزير خارجية ليتوانيا السيد اجيدوس ميلوناس، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في اطار جولة تقوم بها جادو في منطقة البلطيق.

ووضعت د جادو الجانب الليتواني في صورة الوضع

السياسي، الانساني والاقتصادي الفلسطيني الحالي ومدى تاثيره على أفق نجاح حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة ككل، كذلك وحجم المعاناة الفلسطينية بالاخص عمليات الاعدام الميدانية وتصاعد عنف المستوطنين بدعم من الحكومة المتطرفة وجيش الاحتلال كأحد اذرعها.

مضيفة بأن الاوان قد آن للمجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات رادعة للاحتلال الاسرائيلي.

وقالت جادو: إن الجلسة ناقشت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأشارت إلى أن العلاقات الفلسطينية-الليتوانية شهدت نقلة نوعية على المستوى الثنائي في مجالات عديدة اهمها مجال تكنولوجيا المعلومات، دعم المرأة، التبادل الاقتصادي والتبادل الاكاديمي بين الجامعات وتوأمة بين المدن من كلا البلدين.



وقد أكدت إلى العمل مع الجمهورية الليتوانية في إطار الاتحاد الأوروبي، كما تم مناقشة دفع عجلة اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية والتصويت لها كعضو كامل في الأمم المتحدة، بالإضافة الى التصويت على القرارات الأممية التي تخص القضية الفلسطينية.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الليتواني: إن الجانبين بحثا تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا التزام دولته بدعم قرارات الأمم المتحدة وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني، وبتبني سبل ومجالات جديدة لدعم فلسطين.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، سفير فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق السيد تيسير العجوري، ومسؤول ملف دول البلطيق في وزارة الخارجية والمغتربين السيد مصطفى ملحم، كما شارك في الاجتماعات من الخارجية الليتوانية الممثل الليتواني لدى دولة فلسطين السيد بيرتاس فينكياتيس، ومسؤول قطاع الشؤون الدولية ومسؤولة قطاع التحليل الاستراتيجي السيد فيتوتاس بينكوس، والسيدة فيوليتا بوبوفيتا.