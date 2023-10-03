قادتها الوكيل جادو : مشاورات سياسية فلسطينية ليتوانية لبحث مجالات وآفاق جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين

(MENAFN
- Palestine News Network )
فيلنيوس /PNN / ترأست د. امل جادو شكعة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين، جلسة المشاورات السياسية مع نظيرها نائب وزير خارجية ليتوانيا السيد اجيدوس ميلوناس، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في اطار جولة تقوم بها جادو في منطقة البلطيق.
ووضعت د جادو الجانب الليتواني في صورة الوضع
السياسي، الانساني والاقتصادي الفلسطيني الحالي ومدى تاثيره على أفق نجاح حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة ككل، كذلك وحجم المعاناة الفلسطينية بالاخص عمليات الاعدام الميدانية وتصاعد عنف المستوطنين بدعم من الحكومة المتطرفة وجيش الاحتلال كأحد اذرعها.
مضيفة بأن الاوان قد آن للمجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات رادعة للاحتلال الاسرائيلي.
وقالت جادو: إن الجلسة ناقشت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأشارت إلى أن العلاقات الفلسطينية-الليتوانية شهدت نقلة نوعية على المستوى الثنائي في مجالات عديدة اهمها مجال تكنولوجيا المعلومات، دعم المرأة، التبادل الاقتصادي والتبادل الاكاديمي بين الجامعات وتوأمة بين المدن من كلا البلدين.
وقد أكدت إلى العمل مع الجمهورية الليتوانية في إطار الاتحاد الأوروبي، كما تم مناقشة دفع عجلة اعتراف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية والتصويت لها كعضو كامل في الأمم المتحدة، بالإضافة الى التصويت على القرارات الأممية التي تخص القضية الفلسطينية.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الليتواني: إن الجانبين بحثا تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا التزام دولته بدعم قرارات الأمم المتحدة وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني، وبتبني سبل ومجالات جديدة لدعم فلسطين.
وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، سفير فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق السيد تيسير العجوري، ومسؤول ملف دول البلطيق في وزارة الخارجية والمغتربين السيد مصطفى ملحم، كما شارك في الاجتماعات من الخارجية الليتوانية الممثل الليتواني لدى دولة فلسطين السيد بيرتاس فينكياتيس، ومسؤول قطاع الشؤون الدولية ومسؤولة قطاع التحليل الاستراتيجي السيد فيتوتاس بينكوس، والسيدة فيوليتا بوبوفيتا.
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