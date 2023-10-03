عدوان إسرائيلي على مدينة دير الزور السورية

عدوان إسرائيلي على مدينة دير الزور السورية
التاريخ
10/3/2023 1:10:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق /PNN / أصيب عسكريان سوريان، بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور.
وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ في ساعة
متأخرة من ليلة أمس عدواناً جوياً على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية
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