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عدوان إسرائيلي على مدينة دير الزور السورية

10/3/2023 1:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق /PNN / أصيب عسكريان سوريان، بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور.

وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ في ساعة
متأخرة من ليلة أمس عدواناً جوياً على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية

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