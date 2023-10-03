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فيزا تعتزم استثمار 100 مليون دولار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي

10/3/2023 1:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة خدمة بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية فيزا مساء الاثنين اعتزامها استثمار 100 مليون دولار في شركات تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاتها.

وسيتم ضخ هذه الاستثمارات من خلال شركة فيزا فينشرز بحسب البيان الصادر أمس الاثنين.

وقال جاك فورستل مدير التخطيط والمنتجات في فيزا إنه "في حين أن أغلب تركيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي منصب حاليا على إنجاز المهام وخلق المحتوى، فإنها لن تعيد تشكيل حياتنا وعملنا فقط وإنما ستؤدي إلى تغيير كبير في طبيعة التجارة بطرق نحتاج إلى فهمها".

وقالت فيزا إنها تدرس مبادرة لتعزيز ريادتها في استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار في أنظمة الدفع الإلكتروني وخلق قيمة لشركائنا وعملائنا، ودعم التجارة العالمية.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ظهر كمجموعة فرعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تعتمد على نماذج اللغة الكبيرة، لتطوير تقنيات تسمح بإنتاج النصوص والصور وغيرها من أشكال المحتوى من خلال مجموعات كبيرة من البيانات الموجودة.

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