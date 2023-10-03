البنك المركزي الأسترالي يبقي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.1 %

قرر مجلس إدارة بنك احتياط أستراليا (المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 1ر4% دون تغيير.

من ناحيته قال ميشيل بولوك محافظ البنك المركزي الجديد في بيان السياسة النقدية، إن البنك قد يحتاج المزيد من تشديد السياسة النقدية فيما بعد، مشيرا إلى إصرار مجلس الإدارة على خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.

وقال المحافظ في بيان إن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمال عودة التضخم إلى النطاق المستهدف في المستقبل المنظور.

وقال إن زيادة أسعار الفائدة تعمل على تحقيق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد الأسترالي.

ويتوقع البنك المركزي الاسترالي استمرار تراجع معدل تضخم أسعار المستقبل ليعود إلى النطاق المستهدف ويتراوح بين 2 و3% سنويا.