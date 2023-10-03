عبر نموذج أصدرته «الإمارات للخدمات الصحية»..10 اشتراطات لإحضار أدوية الطلبة إلى المدرسة

عممت إدارات مدارس حكومية وخاصة نموذجاً لإحضار الدواء إلى المدرسة وذلك لضمان سلامة الطلاب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة، وتضمن النموذج الصادر من قبل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 10 اشتراطات على أولياء الأمور التقيد بها، حرصاً على سلامة أطفالهم.

وشدد نموذج إحضار الدواء إلى المدرسة على مراعاة تقسيم الدواء إلى عبوتين والطلب من الصيدلية عند شراء الدواء وضع ملصق أصلي لكل عبوة بحيث يتم الاحتفاظ بعبوة في المنزل وعبوة أخرى ترسل إلى المدرسة في حالة الضرورة.

ضوابط

وأفادت إدارات مدرسية، بأن هذا النموذج سيشعر الأهل بالراحة النفسية والطمأنينة حيث يسمح بوجود الأدوية في المدرسة، وفق ضوابط وإجراءات متبعة، وتقليل قلق الأهل الذين يعاني أبناؤهم أمراضاً مزمنة أو حالات صحية خاصة، ولفت إلى أنه يمنع نهائياً إحضار الدواء مع الطالب، إذ لا يسمح بوجود الدواء بحوزة الطالب خلال ساعات المدرسة إلا إذا كان هناك إذن من طبيب المدرسة بحمل الطالب للدواء لسرعة الوصول له بالحالات الطارئة.

وأوضحت أن العيادات المدرسية تلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة ورفاهية الطلاب، وهي المخولة بمتابعة الحالة الصحية للطالب، بما فيها الإشراف على تناول جرعات الأدوية داخل المدرسة، ولها العديد من الأدوار التي من خلالها تعزيز الوعي الصحي والممارسات الصحية الجيدة بين الطلاب، وتقليل الغياب عن المدرسة بسبب المشاكل الصحية، حيث يقدم العاملون في هذه العيادات خدمات متعددة للطلبة منها تثقيف وتوعية بالعادات الصحية السليمة والضرورية لرفع مستوى ثقافتهم الصحية.

وأكدت الاشتراطات أن جميع الأدوية يجب نقلها للمدرسة عن طريق شخص بالغ وتسليمها للمعنيين، وعدم السماح للأطفال بحمل الأدوية، كما أن الأدوية ذات الوصفة الطبية أو بدون وصفة (تشمل الفيتامينات) التي يتم إحضارها للمدرسة تتطلب وجود إذن كتابي من طبيب الطفل وولي أمر الطالب.

كما شملت الاشتراطات أن جميع الأدوية يجب إحضارها للمدرسة بالعلبة الأصلية للدواء والملصق الدوائي الخاص بالشركة المنتجة للدواء المجهز من قبل الصيدلاني مع مراعاة وجود «اسم الطفل ـ اسم الدواء ـ الجرعة الدوائية اللازمة ـ عدد المرات خلال اليوم ـ طريقة أخذ الدواء ـ اسم الطبيب الذي وصف الدواء ـ تاريخ كتابة الوصفة ـ تاريخ الانتهاء».

جرعات

وأوضحت الاشتراطات أن الأدوية التي يجب أخذها 3 مرات باليوم يمكن أخذ الجرعة الأولى صباحاً في المنزل وتليها الجرعة الثانية بعد الدوام المدرسي والجرعة الأخيرة قبل النوم، ولا يحتاج أخذ أي جرعة أثناء الدوام المدرسي، وأن الأدوية التي يجب أخذها 4 مرات باليوم يمكن أخذ جرعة واحدة فقط أثناء اليوم الدراسي مع ضرورة التأكد من فترات زمنية متساوية خلال فترة 24 ساعة.

وبدورها، عممت إدارات المدارس استمارة للموافقة على نموذج إحضار الدواء إلى المدرسة على أولياء الأمور، بحيث يستوجب على ولي أمر الطالب إعطاء المعلومات الكافية عن حاجة الطفل الطبية للعلاج أو إن كان هناك حاجة لعناية خاصة، وإبلاغ الممرض أو الطبيب في المدرسة بذلك أو بأي تغيير بالدواء أو الجرعة الدوائية في حال سلم ولي الأمر الدواء للعيادة المدرسية.

وفي حال رفض الطالب أخذ الدواء، فإن الممرض أو الممرضة لن يجبروا الطالب على أخذ الدواء، ولكنهم يقومون بتسجيل ذلك في السجل الصحي للطالب وإبلاغ ولي الأمر.