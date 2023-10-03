استئناف تداول أسهم شركة إيفرجراند العقارية الصينية في بورصة هونغ كونغ



استأنفت بورصة هونج كونج اليوم الثلاثاء تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة المتعثرة إيفرجراند بعد وقف تداوله في الأسبوع الماضي عقب وضع مؤسسها الملياردير

هوي كا يان تحت سيطرة الشرطة للاشتباه في ارتكابه جرائم غير معلنة.

وأعلنت البورصة في بيان اليوم إنه بدأ تداول أسهم إيفرجراند جروب وشركاتها التابعة بما فيها إيفرجراند بروبيرتي سيرفيسز للخدمات العقارية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اليوم.

يذكر أن بورصة هونج كونج أوقفت تداول أسهم إيفرجراند جروب وشركاتها التابعة يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد من تصريحات مصادر مطلعة عن القبض على رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وأصدرت البورصة يوم الخميس الماضي ثلاثة إخطارات تشير إلى وقف تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة إيفرجراند جروب وشهادات أسهم شركتي إيفرجراند بروبيرتي سيرفسيز جروب وإيفرجراند إلكتريك فيكل جروب، دون تقديم أي أسباب للقرار.

يأتي ذلك في حين تجري السلطات الصينية تحقيقات مع مؤسس الشركة ورئيسها، إلى جانب مسؤولين آخرين،

في الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة الشركة أنه لم تعد هناك أي معلومات داخلية يجب إعلانها قبل السماح باستئناف تداول الأسهم بحسب بيان أمس.



وفي منتصف الشهر الماضي، قررت الحكومة الصينية إنشاء شركة مشتركة مدعومة من الدولة

للاستحواذ على شركة التأمين التابعة لمجموعة تشاينا إيفرجراند جروب العقارية الصينية المتعثرة.

وذكرت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي الصيني إن شركة هاي جانج لايف ستستحوذ على شركة إيفرجراند

لايف أشورانس التي تمتلك مجموعة إيفرجراند جروب 50% من أسهمها. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويبلغ رأس المال المرخص لشركة هاي جانج لايف الموجود مقرها في مدينة شينشن 15 مليار يوان (مليارا دولار)

ومملوكة لصندوق الصين للتأمين على الأوراق المالية وشركة تابينج لايف إنشورانس

وثلاث شركات أخرى مملوكة للدولة بحسب الإخطارات.

وسجلت إيفرجراند جروب خسارة قدرها 5ر4 مليار دولار في النصف الأول من العام حيث تستمر أكثر شركات التطوير العقاري ديونا في العالم، في خطط لاستئناف تداول السهم وعمليتها الطويلة لإعادة هيكلة الديون البالغة قيمتها حوالي 330 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها سجلت خسارة قابلة للتوزيع على

المساهمين قدرها 33 مليار يوان (5ر4 مليار دولار) للأشهر الستة المنتهية في 30

يونيو.





