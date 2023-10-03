المملكة على موعد مع زخات من المطر يصحبها الرعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر لفترة محدودة قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.



وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

