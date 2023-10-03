6 فئات يجب عليها تجنّب الأفوكادو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - على الرغم من أن الأفوكادو هو ثمرة صحية بشكل عام، إلا أنه يجب أن يكون استهلاك الأفوكادو محدودًا في ست حالات، بحسب ما نشره موقع VnExpress.



وفقًا للدكتور هيونه تان فو في مستشفى جامعة مدينة هو تشي منه للطب والصيدلة HCMC، فإن الأفوكادو غني بعناصر التغذية، حيث إنه مصدر جيد للكربوهيدرات والبروتين والبوتاسيوم والألياف وفيتامين B وفيتامين E وفيتامين C وفيتامين K. لذا، فإن فاكهة الأفوكادو يمكن أن تساعد في تحسين البصر والجهاز القلبي الوعائي والجهاز الهضمي، وكذلك الوقاية من هشاشة العظام والسرطانات.



لكن لا تعني هذه الفوائد بالضرورة أن الجميع يمكنهم تناول الفاكهة بالقدر الذي يريدونه، حيث حدد الدكتور فو ست فئات ينصحون بتجنب أو الحد من تناول الأفوكادو، كما يلي:



1. الأمهات المرضعات

يؤدي استهلاك الكثير من الأفوكادو إلى انخفاض إنتاج الحليب للأمهات المرضعات. وبالتالي، يُنصحن بالحد من تناول الأفوكادو.



2. مرضى بمشاكل في الأمعاء

يمكن أن يؤدي تناول الأفوكادو إلى عسر الهضم والانتفاخ والإسهال لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء. ولتجنب تلك المشاكل، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء، بتناول نصف ثمرة أفوكادو يومياً فقط.



3. حساسية من الأفوكادو

يعاني الأشخاص المعرضون للحساسية من أعراض تشمل الغثيان والصداع أو الاختناق بعد تناول الأفوكادو، كرد فعل حساسية في أجسامهم.



4. مرضى الكبد

يحتوي الأفوكادو على كمية عالية من الكولاجين، والذي قد يضر خلايا الكبد إذا لم يتم هضمه بالكامل. وبالتالي، فمن الضروري لمن يعانون من مشاكل في الكبد أن يحدوا من استهلاك الأفوكادو.



5. متعاطو العلاجات الدوائية

تفقد أنواع معينة من الأدوية، مثل مضادات التخثر أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، آثارها عند تناولها مع الأفوكادو والتفاعل معها. يمكن أن يزيد الأفوكادو أيضًا من احتمالية حدوث آثار جانبية لأولئك الذين يتناولون أدوية خفض الكوليسترول. يجب على الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الدوائي استشارة أطبائهم إذا كانوا يريدون تناول الأفوكادو.



6. السمنة المفرطة

إن الأفوكادو غني بالدهون، لذا فإن تناول الكثير منه، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل لا يمكن السيطرة عليه. لذا، يُنصح بتقليل كمية الأفوكادو في الوجبات اليومية إذا كان الشخص يهدف إلى التخلص من بعض الوزن الزائد أو يعاني من سمنة مفرطة.

العربية