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إعصار كوينو يقترب من سواحل اليابان

10/3/2023 12:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية عن اقتراب إعصار "كوينو" من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد.


ويرصد الإعصار حاليا في المحيط الهادئ، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي. ومن المتوقع أن يكون بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية حتى 5 أكتوبر الجاري، ثم سيتجه نحو الصين.


ويشار إلى أن سرعة الرياح في وسط الإعصار تصل إلى حوالي 45 مترا في الثانية مع حالات ارتفاع حاد إلى 65 مترا في الثانية.


وحسب بيانات السلطات اليابانية، فإن إعصار "كوينو" قد يتسبب بانزلاقات أرضية وزيادة ارتفاع الموجات في البحر.


ونظرا لذلك، دعت السلطات سكان المناطق الساحلية لإبداء الحذر.

روسيا اليوم


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