سوريا: هجوم إسرائيلي على مواقع للجيش أدى إلى إصابتين

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بشنّ إسرائيل هجوما جويا على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور.
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 23:50 من مساء الإثنين 2\10\2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".
وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
سكاي نيوز
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