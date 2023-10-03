وفاة سيدة بأغرب طريقة.. صدمتها طائرة أثناء عملها بأمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقيت سيدة أميركية مؤخرا حتفها بطريقة غريبة بعدما صدمتها طائرة بمطار في ولاية أوكلاهوما.



وكانت سامانثا هايز البالغة من العمر 27 عاما، تعمل على جزّ الأعشاب في مطار بأوكلاهوما مخصص للطائرات الصغيرة، عندما صدمتها طائرة من نوع " بانانزا أي 36".

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الطيار جيمس باكستر كان يقود الطائرة نحو مدرج الهبوط بمطار مدينة بروكن بو عندما لاحظ وجود هايز وهي تعمل على آلة جزّ العشب على مقربة من المنطقة المخصصة للهبوط.



وحاول باكستر تجنب الارتطام بهايز، إلا أن جناح الطائرة صدم رأسها، الأمر الذي تسبب بوفاتها بحسب بيان للشرطة في أوكلاهوما.



وأعلنت السلطات وفاة هايز في مكان الحادث متأثرة بجروح بليغة في الرأس، علما أن المطار لا يتمتع بوجود فريق خاص يتولى مهمة مراقبة الحركة الجوية.

سكاي نيوز