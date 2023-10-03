لاتزال سويسرا تجذب كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) "Die Schweiz ist immer noch attraktiv für grosse multinationale Konzerne"Français (fr) ((La Suisse est encore une place économique attractive pour les grandes multinationales)) (الأصلي)Pусский (ru) ((Швейцария всё еще привлекательна для транснациональных корпораций))

وتدافع منظمات مختلفة عن مصالحِ الشركات السويسرية كرابطة الشركات السويسرية (Economiesuisse) واتحاد أرباب العمل السويسري، والاتحاد السويسري للحرف والفنون (USAM)، والجمعية السويسرية للتجارة، وغُرَفِ التجارة في الكانتونات، و"سويس هولدينغز" (SwissHoldings) نفسُها، ورابطة المجموعات الصناعية الخدماتية السويسرية.

وتوظّف الشركات الأعضاء في "سويس هولدينغز"رابط خارجي حوالي 1,8 مليون موظف وموظفة في جميع أنحاء العالم، من بينهم حوالي 200 ألف عامل وعاملة في سويسرا (إحصائيات عام 2021)؛ كما أنَّ هذه الشركات تمثل قرابة ثلثيْ إجمالي القيمة في سوق الأوراق المالية بسويسرا.

وتترأس آنيت لوثر، أصيلة كانتون فريبورغ، "سويس هولدينغز"، منذ مايو 2023، بالإضافة إلى أنها تشغل منصب مسؤولة العلاقات الحكومية الدولية لدى شركة "روش" (Roche). وقد أجرينا هذا الحوار مع الرئيسة الجديدة في مكتبها بمدينة بازل.

نبذة عن حياة آنيت لوثر

وُلدت آنيت لوثر عام 1970، ودرست في جامعتي فريبورغ وبازل، وحصلت على الدكتوراه في الطب الحيوي عام 2000.

بعد إنهاء دراستها، عملت آنيت لوثر في شركة نوفارتيس (Novartis)، ثمّ في روش (Roche). وفي هذه الأخيرة، شغلت الرئيسة المنحدرة من فريبورغ مناصب رفيعة مختلفة في مجال الاتصالات والإدارة العامة وأيضا أمانة مجلس الإدارة.

ومنذ أبريل 2023، أصبحت لوثر المسؤولة عن العلاقات الحكومية الدولية.

تشغل آنيت لوثر، بالإضافة إلى رئاسة شركة "سويس هولدينغز" وعملها في شركة "روش"، العديد من المناصب الأخرى: فهي نائبة رئيس جامعة بازل، ورئيسة مؤسسة جامعة لوتسيرن للعلوم التطبيقية، ونائبة رئيس اتحاد العلوم الصناعية (scienceindustries)، وعضوة في لجنة رابطة الشركات السويسرية، وفي مجلس إدارة بنك كانتون تسوغ (Banque cantonale zougoise).

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SWI swissinfo.ch: تدافع عدة جمعيات ممثلة لأرباب العمل عن مصالح الاقتصاد السويسري. فما الذي يميّز "سويس هولدينغز" ( Swissholdings)، عن بقية الاتحادات؟

آنيت لوثر: مع أننا جميعاً في نفس المجال، إلا أن طريقة عملنا والمواضيع التي نتطرق إليها والشركات التي نمثلها مختلفة نوعا ما.

"سويس هولدينغز"، جمعية مهنية تمثل 63 شركة كبرى متعددة الجنسيات في قطاعي الصناعة والخدمات. ومهمتُنا الحفاظ على بيئة ليبرالية وظروف إطارية مثالية للشركات التي نمثّلها.

من أجل تمثيل مصالحكم على أفضل وجه، هل يُنصَح بدمج عدة اتحادات ممثلة لأرباب العمل مع بعضها البعض؟

لا أعتقد ذلك، ولا أحد يسعى في هذا الاتجاه. بحسب رأيي، التنوّع الحالي مفيد لأن عالم الشركات ليس متجانساً. ويولي اتحادنا على سبيل المثال، اهتماماً خاصاً ببعض القضايا المهمة بالنسبة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات، ولكن ليست بالضرورة مهمة للشركات الصُّغرى.

ما هي محاور الاهتمام الرئيسية لدى "سويس هولدينغز"؟

نحن نركّز اهتمامنا على مجالات القانون والضرائب والاقتصاد. ففي المجال الضريبي، على سبيل المثال، دافعنا بقوة من أجل فرض ضريبة الحد الأدنى (بنسبة 15%) على أرباح كبرى الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد رقم مبيعاتها عن 750 مليون يورو سنويا. ولحسن الحظ، وافق الشعب السويسري على هذا النظام الضريبي الجديد، ولكننا نبقى حذرين جداً بالنسبة لصيغ تنفيذه.

ومن القضايا المهمة الأخرى أيضا تعديل قانون الشركات خفية الاسم (أو الشركات المساهمة)، وإصدار تقارير عن الإدارة السليمة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (يُرمز لها اختصاراً بـ ESG)؛ وفيما يخص هذه النقطة الأخيرة، فمن المهم أن يظل بوسع الشركات تحمّل هذه الالتزامات القانونية.

تضم "سويس هولدينغز"، رسميا على الأقل، 63 شركة من قطاعيْ الصناعة والخدمات الموجوديْن في سويسرا. ولكن، لديها أيضاً أعضاء مقيمين في الخارج. أليس كذلك؟

هناك أيضاً من أعضائنا شركات مثل "ميتسوبيشي كيميكال ادفانسد ماتيريال" ( Mitsubishi Chemical Advanced Materials)، و"بروكتر آند غامبل انترناشيونال أوبيريشنز"، (Procter & Gamble International Operations) أو "تاكيدا" (Takeda). لكي تصبح عضوًا في منظمتنا، لا يتعيّن بالضرورة على الشركة أن يكون مقرّها في سويسرا، ولكن يجب أن يكون لها حضور كبير في هذا البلد.

لكن، لا توجد أية شركة من القطاع المالي أو قطاع التأمين كعضو في جمعيتكم؟

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الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

إذا كنت مصرفيًا أو دبلوماسيًا أو رئيسًا تنفيذيًا أجنبيًا يمكن أن تتقاضى مرتباً عاليا وتتمتع بحياة مريحة، ولكن ليس هذا وضع أغلب العاملين في البلد.

هذا صحيح. فمنذ تأسيس منظمتنا في عام 1942، لم يكن هذان القطاعان جزءًا من "سويس هولدينغز" بسبب مجالات اهتمامهما المختلفة ومواقفهما المتباينة في بعض الأحيان. ولكن، هذا لا يعني أننا لا نعمل معاً. فغالباً ما تكون لدينا مخاوف مشتركة، لا سيما مع البنوك وشركات التأمين الدولية.

كيف يتطور عدد وأهمية شركاتكم الأعضاء؟

لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة حالة مستقرة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، معظم الشركات، ويبلغ عددُها عشرين شركة، المدرجة في البورصة السويسرية (يُرمز له اختصاراً بـ SMI، ويعني المؤشر الرئيسي للبورصة السويسرية) هي أعضاء في جمعيتنا.

كيف تقيّمين مدى نجاح اتحاد "سويس هولدينغز"؟

سبب وجودنا هو الدفاع عن مكان عمل جذّاب. والمعيار الأهم لنجاحنا هو عدد الشركات الكبيرة التي لديها مقارَّ في سويسرا. ولحسن الحظ، تظل سويسرا مركزاً اقتصادياً جذاباً للشركات الكبيرة. ويجب أن نسعى للحفاظ على هذا الوضع أو حتى تحسينه لأن هذه الشركات متعددة الجنسيات مهمّة لازدهارنا.

ما هو النهج الذي تتبعونه لتحقيق ذلك؟

لدينا كل عملنا الداخلي من ناحية: وتتكوّن مجموعاتنا من متخصصين (في القانون والضرائب، إلخ) يعملون كموظفين لدى شركاتنا الأعضاء.

ومن ناحية أخرى، نحن نمثل مصالح شركاتنا الأعضاء إزاء العالم الخارجي. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإننا نوضّح تأثير وتبعات بعض مشاريع القوانين على أعضائنا. كما أننا نقوم بالتواصل مع الإدارة الفدرالية ونعبّر عن مواقفنا خلال المشاورات.

أما اتصالاتنا مع البلدان الأخرى فهي انتقائية. فمكاتبنا موجودة في برن، وليس لدينا وجود دائم في الخارج.

وماذا عن تواصلكم مع المواطنين، الذين يُدعَون أحياناً للتعبير للإدلاء بأصواتهم أثناء الاستفتاءات أو المبادرات الشعبية؟

في الآونة الأخيرة، بدأنا في التواصل المباشر مع السكّان، عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاصّ. وقد لاحظنا أن شريحة من السكّان تشعر ببعض القلق تجاه الشركات متعددة الجنسيات وتودّ معرفة المزيد عنها.

"بدأنا في التواصل المباشر مع السكّان، عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاصّ".

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كيف تموّلون أنفسكم، وأين تُصرف مواردكم المالية بشكل رئيسي؟

نحن مُمَوَّلون بالكامل من قبل شركاتنا الأعضاء. وميزانيتنا لا تُنشر للعامة، لكنها تستخدم بشكل رئيسي لدفع رواتب موظفينا الذين يزيد عددهم عن عشر موظفين وموظّفات. وعلى عكس جمعيات أرباب العمل الأخرى، فنحن لا نُموّل أحزاباً سياسية ولا سياسيين.

في الواقع، نحن نخدم شركات كبيرة جداً، لكننا منظمة صغيرة بموارد مالية محدودة. ومع ذلك، فإننا نسعى جاهدين للعمل بأكبر قدر ممكن من الفعالية مستفيدين من الخبرة المهنية التي يتمتع بها ممثلو شركاتنا الأعضاء.

حوالي 50 شركة من كبريات الشركات السويسرية تُدار من قبل مدراء تنفيذيين أجانب، هل هذا أمر إيجابي أم سلبي؟

الاقتصاد السويسري مُعَوْلَمٌ على نطاق واسع. وبالتالي، فليس من المستغرب أن يأتي العديد من كبار الموظفين من الخارج. وأنا لا أتحدث هنا عن المدراء التنفيذيين فحسب، وإنما عن الكوادر الأخرى أيضاً.

ترجمة: ميساء خوبيه قطيفاني

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