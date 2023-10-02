الطاقة المتجددة: تشغيل أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر 2026

MENAFN - Youm7) كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنه من المتوقع إنتاج غاز الماثينول الأخضر لأول مرة في مصر من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026 من داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع القطاع الخاص والذى سيتم استخدامه في التصدير للخارج بالإضافة إلى إتاحته للسفن التي تمر بقناة السويس.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن مشروعات الهيدروجين الاخضر تعتبر منجم الذهب القادم لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة ، كاشفاً أن هذه المشروعات من المتوقع أن توفر

ما يزيد عن 45

ألف

فرصة عمل مباشرة و حوالى 250 الف فرص عمل غير مباشرة بإجمالي استثمارات

تصل إلى 85 مليار مليون دولار.

وأكد أن مصر تستهدف أن تنتج سنويا كميات من الهيدروجين الاخضر تصل إلى مليون 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030 من خلال الأعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية و الرياح ، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم إنتاج 5 مليون 800 ألف طن سنويا بحلول 2040 بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة و سيكون متاح للتصدير 3 مليون 800 الف طن وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الاخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى انتاجا للهيدروجين الأخضر بالعالم.