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شاهد السكة الحديد قبل وبعد التطوير.. صور

10/2/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت السكة الحديد أعمال تطوير على مدار السنوات الماضية منذ 2014 حتى الآن، كان من بينها تطوير نظم الإشارات، حيث تم تطوير 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية.

ونشرت هيئة السكة الحديد صور توضح ملامح التطوير قبل وبعد التطوير، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير 671 من1120 مزلقان وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور).

وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز) ، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل) .


السكة الحديد قبل وبعد التطوير


السكة الحديد قبل وبعد التطوير


السكة الحديد قبل وبعد التطوير


السكة الحديد قبل وبعد التطوير


السكة الحديد قبل وبعد التطوير


السكة الحديد قبل وبعد التطوير


السكة الحديد قبل وبعد التطوير


السكة الحديد قبل وبعد التطوير


السكة الحديد قبل وبعد التطوير



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