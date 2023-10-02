شاهد السكة الحديد قبل وبعد التطوير.. صور

(MENAFN
- Youm7) شهدت السكة الحديد أعمال تطوير على مدار السنوات الماضية منذ 2014 حتى الآن، كان من بينها تطوير نظم الإشارات، حيث تم تطوير 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية.
ونشرت هيئة السكة الحديد صور توضح ملامح التطوير قبل وبعد التطوير، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير 671 من1120 مزلقان وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور).
وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز) ، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل) .
السكة الحديد قبل وبعد التطوير
السكة الحديد قبل وبعد التطوير
السكة الحديد قبل وبعد التطوير
السكة الحديد قبل وبعد التطوير
السكة الحديد قبل وبعد التطوير
السكة الحديد قبل وبعد التطوير
السكة الحديد قبل وبعد التطوير
السكة الحديد قبل وبعد التطوير
السكة الحديد قبل وبعد التطوير
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