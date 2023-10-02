سوريا: هجوم إسرائيلي على مواقع للجيش فى دير الزور

MENAFN - Youm7) أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بشنّ إسرائيل هجوما جويا على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه " مساء الإثنين 2\10\ 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات لوسائل إعلام محلية فيديوهات قالوا إنه للهجوم الإسرائيلي الذي وقع مساء الإثنين في دير الزور.







