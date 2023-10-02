Tuesday, 03 October 2023 08:27 GMT

سوريا: هجوم إسرائيلي على مواقع للجيش فى دير الزور

10/2/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بشنّ إسرائيل هجوما جويا على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه " مساء الإثنين 2\10\ 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات لوسائل إعلام محلية فيديوهات قالوا إنه للهجوم الإسرائيلي الذي وقع مساء الإثنين في دير الزور.




MENAFN02102023000132011024ID1107177080

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث