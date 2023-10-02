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الرئيس التونسي يبحث مع رئيس الحكومة تفاصيل خطة سير العمل الحكومي

10/2/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Youm7) ناقش الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، سير العمل الحكومي خلال الفترة القليلة الماضية.


وجرى خلال اللقاء -بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الليلة- التطرق إلى عملية انطلاق تنفيذ الأمر المتعلق بالتدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة خلال الفترة من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021.


ومن جهة أخرى، حمّل رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إبلاغ تحياته الأخوية الخالصة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارته إلى الجزائر في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين تونس والجزائر.


وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة أن يكون هذا الاستحقاق الثنائي مناسبة متجدّدة للتأكيد على متانة الروابط بين البلدين وعلى وحدة المصير والمستقبل المشترك.


كما تناول اللقاء الاستعدادات لإعداد مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2024، حيث أكّد الرئيس التونسي على أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي.


وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس التونسي على ضرورة انسجام العمل الحكومي وعلى التزام كل من يتولى المسؤولية بالسياسة التي يضبطها رئيس الدولة كما نصّ على ذلك دستور 25 يوليو 2022.



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