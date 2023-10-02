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رئيس النواب اللبناني يبحث مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية في البلاد

10/2/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مع وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام المولوي الأوضاع الأمنية في البلاد.


جاء ذلك خلال لقائهما بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانية، في عين التينة بالعاصمة اللبنانية بيروت.


وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، وذلك في ضوء الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وخصوصا الاعتداء على السفارة الأمريكية بلبنان وتطورات أزمة النزوح السوري الجديد إلى لبنان.


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