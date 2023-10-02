رئيس النواب اللبناني يبحث مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية في البلاد

(MENAFN
- Youm7) بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مع وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام المولوي الأوضاع الأمنية في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائهما بمقر رئاسة مجلس النواب اللبنانية، في عين التينة بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، وذلك في ضوء الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وخصوصا الاعتداء على السفارة الأمريكية بلبنان وتطورات أزمة النزوح السوري الجديد إلى لبنان.
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