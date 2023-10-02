مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية يدعو إلى عدم استخدام الغذاء في النزاعات

MENAFN - Youm7) أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، أهمية اعتبار الغذاء حقًا أساسيًا للإنسان والابتعاد عن استخدامه في النزاعات السياسية أو الاقتصادية.



جاء ذلك في كلمة للدخيري خلال مشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية في المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والذي تستضيفه، العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وغدا، تحت شعار: "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

وقال الدكتور إبراهيم الدخيري إن مشاركة المنظمة في هذه المنتدى تأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به المنظمة فى مشاركة المنظمات العربية والعالمية والإسلامية النظيرة في حشد وتنسيق كافة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي.



وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن من بين التحديات أمام المنطقة العربية في مجال الزراعة والغذاء، هناك تحديات عالمية منها التغيرات المناخية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، والصعوبات الاقتصادية، كل هذه التحديات من شأنها أن تؤثر على سلاسل الإمداد.



واعتبر الدخيري أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة ولا يقع على بعض الدول العربية دون غيرها، لذا فمن الضروري تفعيل التعاون العربي على مختلف المستويات البحثية و العلمية و المدنية لتخطي التحديات و المخاطر المتعددة و تسخير التكنولوجيات الحديثة و البحوث العلمية و كذا تعزيز الحوار و التعاون بين الدول العربية.



وشدد على الآثار السلبية التي تأتي نتيجة العقوبات المفروضة على الغذاء، وكيف يتأثر بها الأشخاص الأكثر ضعفًا.. كما طالب بتعزيز حماية طرق إمداد الغذاء وفق القوانين الدولية والإقليمية .



ويشارك في هذا المنتدى، أكثر من 100 مشارك، و60 متحدثاً، ويتضمن جدول أعمال المنتدى العديد من الجلسات والمناقشات التي تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة من خلال عقد ثلاثة منتديات فرعية: الأول منتدى دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي، والثاني منتدى التكنولوجيا الزراعية المتقدمة ودورها في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، والثالث منتدى الاتحاد الإسلامي للصناعات الغذائية حول تعزيز أسواق الغذاء في دول منظمة التعاون الإسلامي.